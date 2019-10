Pokemon Go, "Un messaggio inquietante": come completare la missione di Halloween 2019

Pokemon Go Un messaggio inquietante

Un messaggio inquietante 2019: Primo Step

Catturare 10 Pokemon di tipo Spettro (incontro con Duskull allo stato selvatico)

Effettuare 8 tiri Ottimi (1080 punti esperienza)

Utilizzare 108 Bacche per catturare i Pokemon (incontro con Lickitung allo stato selvatico)

Missione Halloween 2019 Pokemon Go: Secondo Step

Cattura 10 Pokemon di tipo Buio (incontro con Misdreavus allo stato selvatico)

Visita 8 PokeStop con i quali non ha mai interagito in precedenza (1080 punti esperienza)

Cattura 108 Pokemon (incontro con Spiritomb allo stato selvatico)

Spirtomb Pokemon Go, come catturarlo: Terzo Step

Anche quest’anno la Niantic, casa produttrice dell’Appha deciso di farci compagnia, che sarà disponibile dal 17 ottobre al 1 novembre 2019. In questi giorni verranno. Durante queste due settimane sarà finalmente possibile per gli appassionati catturare Spiritomb, disponibile solo in questo periodo. Vediamo di cosa si tratta!Chi quindi non c’è riuscito l’anno scorso, avrà la possibilità di possedere il Pokémon. Questa missione chiamata “Un messaggio inquietante” è alla portata di tutti, e per superarla si dovranno affrontare tre step. I primi due sono dei passaggi fondamentali che ci chiedono di completare due obiettivi e l’ultimo consiste nella vera e propria cattura di Spiritomb.Vediamo insieme i consigli per superare questa missione!Il primo step si divide in tre obiettivi:Le ricompense che otterrai superando questi tre obiettivi saranno: 10 PokeBall, 1080 Polvere di Stelle e 8 Bacche Ananas Argento. Completare questo step non dovrebbe essere troppo difficile visto che nella versione Halloween dell’applicazione i Pokémon buio e spettro compaiono molto più frequentemente.Anche qui per completare il secondo step dovrai superare questi tre obiettivi.Le ricompense complessive di questo step saranno: 10 PokeBall, 1080 Polvere di Stelle e 8 Bacche Ananas Argento.Completando i sei obiettivi dei primi due step Spiritomb comparirà come Pokémon selvatico e potrai essere finalmente in grado di catturarlo. Per avere maggiori percentuali di successo sfrutta lanci curvi e le bacche. Quando sarai riuscito a conquistarlo, ti verranno regalate 1080 polvere di stelle e 18 caramelle Spiritomb. Quest’ultime ti serviranno più avanti per potenziare il tuo Pokémon.