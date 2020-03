Festa del papà, 10 modi per festeggiarlo in quarantena

1. Dolci fatti in casa

2. Una canzone emozionante

3. Biglietti di auguri personalizzati

4. Un disegno da conservare

5. Cena virtuale

6. Giochi di società

7. Oggetti fai da te

8. Un album di foto

9. Collage di scritte

10. Abbonamento virtuale

Sarà una festa diversa quest’anno quella del papà, senza bignè di San Giuseppe, senza abbracci e baci e spesso anche senza la vicinanza fisica dei figli. Nonostante l’isolamento e tutti i possibili limiti che la quarantena impone, si possono però trovare, anche attraverso regali o pensieri a distanza.Guarda anche:Per chi abita nella stessa casa, qual è il modo migliore per addolcire questi giorni preparando le tradizionali e gustose zeppole di San Giuseppe? In alternativa alle zeppole, una crostata con una scritta realizzata con la pasta frolla che richiama il nome o un pensiero dedicato al vostro papà, è senz’altro un’idea originale che sarà sicuramente molto apprezzata.La musica rappresenta da sempre un modo speciale per rafforzare un legame tra due persone, vicine o lontane. Le parole unite alla musica infatti sono capaci di emozionare, cancellando ogni distanza, e arrivando immediatamente al cuore in modo molto profondo. Scegliete dunque la canzone che preferite dedicare al vostro papà. Un possibile suggerimento perfettamente calzante con l’occasione, potrebbe essere “Father and Son”, un singolo di successo di Cat Stevens che rappresenta l'amore tra padre e figlio.Scrivere un biglietto speciale è sempre un ottimo modo per dimostrare il proprio affetto, specialmente in un momento delicato come questo in cui le parole sono uno strumento essenziale e privilegiato per rafforzare i rapporti, soprattutto quelli forzatamente a distanza.Un bel disegno, oltre ad essere un buon modo per trascorrere un po’ di tempo in quarantena, potrebbe rivelarsi anche un ottimo regalo che il vostro papà sicuramente conserverà in ricordo di questa festa decisamente diversa dalle altre.Cosa c’è di meglio che ritrovarsi a cena e condividere qualche momento di spensieratezza tutti insieme? Se non abitate nella stessa casa, potete comunque organizzare una cena a distanza attraverso una videochiamata ed eliminare le distanze.Un buon passatempo è sicuramente quello di immergersi qualche ora in un appassionante gioco di società, anche online, magari proprio sfidando il vostro papà!Un piccolo oggetto personalizzato potrebbe essere l’ideale per occupare il tempo in maniera creativa e non farsi sorprendere a mani vuote nonostante la quarantena. Divertitevi dunque a dare libero sfogo alle vostre idee più bizzarre e originali con tutti i diversi materiali che riuscite a trovare a casa (fogli, fili per il cucito, oggetti riciclati, ecc) e create un regalo personalizzato per il vostro papà.Se riuscite a trovare qualche bella foto e disponete di un quaderno e della colla, potete creare un album di foto, accompagnando ciascuna immagine con una scritta che richiami il suo contenuto. Sarà un regalo divertente e personalizzato che sicuramente emozionerà tutti i papà.Se avete vecchi giornali e riviste, prima di cestinarli potete sfogliarli e ritagliare le più diverse e bizzarre scritte (slogan, titoli, annunci, ecc) che vi piacciono e incollarle in sequenza su un foglio o su un quaderno per dare vita ad un nuovo e unico discorso. Potrete così creare un pensiero da dedicare al vostro papà che sia originale, creativo e divertente allo stesso tempo.I negozi sono chiusi è vero, tuttavia si possono ancora fare regali online. Un’idea originale e molto utile potrebbe essere quella di regalare a vostro padre un abbonamento per lo streaming per allietare le ore di isolamento.