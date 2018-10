WhatsApp: come scoprire se ha letto il tuo messaggio, anche senza spunte blu

Che sia per privacy o per altro, non è dato saperlo. Sta di fatto che in molti preferiscono disabilitare la notifica di lettura di WhatsApp, rappresentata dalla doppia spunta blu. Farlo è molto semplice, basta metter mano alle impostazioni dell’app di messaggistica più usata nel mondo. Altrettando facile, però, è capire se davvero il messaggio non è stato letto oppure se il destinatario fa finta. Come? Scopri questo trucchetto che ti farà smascherare i tuoi amici che pensano di essere dei furbetti di WhatsApp!

WhatsApp: come scoprire se ha letto il messaggio senza le spunte blu

La procedura che devi seguire ti ruberà davvero pochissimi minuti ed è molto banale!Non importa la lunghezza, bastano pochissimi secondi, magari in cui non dici nulla, insomma anche un messaggio vuoto.Anche se quella del messaggio testuale non diventa blu,Con questo trucco aggirerai la conferma di lettura di WhatsApp! Cosa aspetti, provalo subito!