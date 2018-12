WhatsApp: come silenziare i gruppi fastidiosi, in arrivo la "modalità vacanza"

Se da una parte i gruppi WhatsApp hanno facilitato la comunicazione tra amici, dall’altra rappresentano spesso una vera e propria seccatura. Ognuno di noi ne ha infatti almeno una decina, molti dei quali inutili e a volte molto invadenti a causa delle continue notifiche che arrivano in qualsiasi momento della giornata. Così, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti, gli sviluppatori dell’app di messaggistica più usata al mondo, hanno deciso di trovare una soluzione al problema dei gruppi ‘fastidiosi’. Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp: arriva la ‘Modalità vacanza’

Al momento, per evitare le continue notifiche dei gruppi WhatsApp la soluzione da adottare, almeno la più drastica, è quella di abbandonare il gruppo. Questa azione, però, può essere vista male dagli altri partecipanti del gruppo che potrebbero prenderla sul personale. Ecco quindi che a breve arriveràche ti permetterà di mettere in stand by la chat del gruppo che ti assilla senza farti sgamare. Potrai infattimaInsomma, potrai prenderti una vera e propria vacanza dai tuoi gruppi WhatsApp troppo assillanti