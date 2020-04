Google Stadia Pro gratis: i giochi disponibili e come usarlo

Coronavirus: Google rende gratuito il servizio Stadia

Destiny 2: The Collection

GRID

Glyt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stack on Stacks (on Stacks)

Thumper

Google Stadia: come accedere ai servizi

Buone notizie per gli amanti dei videogiochi: Google ha deciso di concedere la versione Pro del suo servizio di gaming,, per aiutare e intrattenere gli utenti durante questa situazione di emergenza dovuta al Coronavirus. Anche chi aveva già sottoscritto un abbonamento avràe non dovrà spendere un solo centesimo. Ecco tutti i giochi inclusi.I cittadini di 14 Paesi, tra cui l’Italia, possono usufruire gratuitamente diper due mesi, utilizzando semplicemente il proprio account. Al momento della registrazione viene sempre richiesta una forma di pagamento valida, ma non verrà addebitato alcun importo fino alla scadenza del periodo di prova di due mesi. L’abbonamento si può annullare in qualsiasi momento. Quando scade il periodo di due mesi, non si avrà accesso ai contenuti Pro, ma ai giochi acquistati o ai componenti aggiuntivi. Dopo la registrazione si può giocare praticamente su qualsiasi schermo con accesso a Internet: PC, smartphone, tablet o TV con. Ecco alcuni giochi disponibili:La lista completa la trovi qui Per accedere ai servizi di gaming, la prima cosa da fare è registrarsi sul. Se hai intenzione di giocare con il tuo dispositivo Android o iOS, dovrai anche scaricare l'dall'App Store e dal Play Store. Nel caso in cui desideri giocare su un PC, laptop o tablet Chrome OS, ti servirà installare Chrome e avere un mouse e una tastiera USB compatibili con quello standard o con un. Attivato il periodo di prova, potrai finalmente iniziare a giocare. Sebbene la risoluzione di alcuni giochi sia in qualità 4K, la risoluzione massima sarà di 1080p per evitare diil traffico Internet.