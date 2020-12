Dpcm 3 dicembre, cosa si può fare e cosa no a Natale: testo in pdf e sintesi

Dpcm 4 dicembre: come saranno le festività?

Cosa non si potrà fare a Natale 2020

Gli spostamenti tra regioni: saranno vietati gli spostamenti tra regioni a partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, salvo i casi di lavoro, necessità e salute e per fare ritorno a residenza, domicilio o abitazione. Ci si potrà dunque spostare da una regione all'altra fino al 20 dicembre, tenendo però sempre conto delle attuali fasce di colore in cui versano le zone che vogliamo raggiungere e dalle quali dobbiamo partire.

Gli spostamenti tra comuni: saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi nei giorni 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021, ovviamente salvo i casi di lavoro, necessità e salute o il rientro a residenza, domicilio o abitazione.

Centri commerciali: i centri commerciali, come già accadeva prima, rimarranno chiusi durante i weekend.

Ristoranti: non si potrà sedere a tavola in più di 4 persone, e inoltre i ristoranti all'interno degli alberghi saranno chiusi la sera di Capodanno, quindi sarà possibile trascorrere il veglione solo in camera, ordinando la cena in stanza.

Coprifuoco: resta invece invariato durante tutto il periodo di validità di quest’ultimo Dpcm il divieto di uscire senza giustificato motivo dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente.

Capodanno: il coprifuoco, la mattina di Capodanno, cesserà alle 7.00 e non alle 5.00 del mattino come negli altri giorni.

Impianti sciistici: gli impianti sciistici resteranno chiusi fino al 6 gennaio, si potrà tornare a sciare a partire dal 7 gennaio 2021.

Crociere: sono sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Messe e messa di Natale: le funzioni religiose della notte del 24 dicembre saranno svolte in orario, quindi inizieranno entro le 20.00, in modo da permettere ai fedeli di tornare a casa prima del coprifuoco. Inoltre verranno celebrate più messe a Natale per diluire la presenza di fedeli ed evitare assembramenti.

Cinema e teatri: resteranno chiusi sia i cinema sia i teatri per tutte le festività, almeno fino a nuovo Dpcm.

Natale 2020: cosa si potrà fare?

La seconda casa: si potrà raggiungere la seconda casa, ma dopo il 21 dicembre sarà possibile solo se si trova nella stessa Regione, tranne però nei giorni del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021 quando saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni.

Negozi: si potrà fare shopping natalizio, sia nei negozi che nei centri commerciali, anche se quest’ultimi durante i weekend rimarranno chiusi, fino alle ore 21.00 in modo da diluire la presenza e limitare il rischio assembramenti.

Ristoranti: nelle zone gialle i ristoranti saranno sempre aperti a pranzo, anche nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Epifania, ma con il limite di quattro persone al tavolo, restano però attive le consegne a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00.

Pranzo e cena di Natale: non è stato imposto un numero massimo di commensali, tuttavia è molto raccomandato di festeggiare solamente con familiari conviventi.

Hotel: gli hotel potranno rimanere aperti durante tutto il periodo, organizzando pranzi e cene in struttura, se forniti di ristorante all’interno, ma con la clausola del non servire il cenone di Capodanno al ristorante, ma in camera a tutti gli ospiti presenti la sera del 31 dicembre.

Ieri infine è arrivata la firma del Premier Giuseppe Conte sul, cheDecreto particolarmente atteso, in quantoe sarà in vigore fino a metà gennaio 2021. I nuovi provvedimenti sono molti, alcune indiscrezioni provenienti dalle precedenti bozze del Dpcm sono state confermate, maScopriamo insieme quindiA decretarlofrutto di trattative non solo all'interno del Governo, ma anche tra lo Stato e le Regioni, per cercare di trovare la soluzione migliore per tutti. Quindi di seguitoe inoltre faremo anche unae di ciò che invece si potrà fare a Natale. Inoltre vi suggeriamo anche,, di dare uno sguardo a tutti gli allegati di quest'ultimo decreto, cliccando qui. Natale 2020, non è un mistero, non sarà la classica festa invariata di anno in anno. Tuttavia, com’è stato invece per Pasqua 2020, ma, quindi da oggi 4 dicembre al 15 gennaio 2021, anche se, come vedremo tra poco, questo periodo è stato diviso in momenti particolari nei quali le restrizioni sono addirittura più rigide.Dopo aver passato in rassegna tutti i divieti che accompagneranno queste festività natalizie 2020,