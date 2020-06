Fase 2, cosa si può fare e cosa non si può ancora fare dal 3 giugno

Spostamenti liberi dal 3 giugno 2020

Frontiere aperte dal 3 giugno 2020

Mascherine, assembramenti, e prenotazioni: cosa cambia in Fase 2

Il 3 giugno 2020 è una data che in molti, da quando è stata annunciata,. Infatti da mercoledì 3 giugno è finalmente possibile violare il lockdown regionale e spostarsi quindi da una regione italiana all’altra. Ma non sono: infatti sarà possibile ancheTuttavia: dunque è bene fare un punto della situazione: cosa si può fare e cosa ancora è vietato in Italia a partire dal 3 giugno 2020.Se da inizio marzo in poi gli spostamenti tra le regioni sembrano, al di fuori di casi di emergenza comprovati o solide motivazioni lavorative,Infatti, come riportato dal Sole24ore , in regioni, soprattutto quelle del Sud, isole comprese,. Ad esempio il presidente della regione, Solinas, in un primo momento aveva chiesto al governo l’obbligo di test sierologici per i cittadini in entrata, per poi accettare un più semplice questionario epidemiologico da compilare all’arrivo sull’Isola. Stessa apprensione anche in, dove dal 15 giugno sarà disponibile per i turisti un app ad hoc, scaricabile su base volontaria, per tracciare le persone in transito sull’isola. Ininvece ci si affida al buon senso dei villeggianti, chiedendo loro di avvisare in caso di permanenza nel territorio regionale l’autorità sanitaria del luogo e di tenere memoria dei contatti.Tutt’altro discorso invece per le frontiere, che: infatti chiunque fosse intenzionato, da altri paesi dell’Unione Europea, ad approdare in Italia potrà farlo. Tuttavia più difficile è spostarsi dall’Italia verso fuori:, o che comunque abbiano intenzione di accogliere gli Italiani. Ad esempio si può andare in vacanza in, ma solamente se in entrata si potrà esibire la prenotazione. Austria e Svizzera invece, le uniche eccezioni permesse sono per motivi lavorativi. La Francia poi non ha mai chiuso le frontiere, ma per chi desidera andarci è obbligatorio eseguire test per dimostrare l’assenza di Covid-19.Oltre alla mobilità che sarà senza dubbio accentuata, complici anche, la situazione a livello nazionale e regionale resterà pressoché invariata. Infatti, ed è ancora, sia in luoghi aperti che non. In più in palestra, dal parrucchiere e al centro esteticoInfine, se proprietari di bar, ristoranti o datori di lavoro vorranno sottoporre clienti e personale alla misurazione della temperatura,