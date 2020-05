Arriva il libro di Morgan, "Dov'è Bugo": i retroscena del litigio a Sanremo

“Dov’è Bugo” il nuovo libro di Morgan è in arrivo

L’intervista di Morgan: tutte le novità

Fonte foto: FacebookDopo il grande successo Sanremese, lo scandalo che ha accompagnato il web e i social per mesi, l’avvenimento che ha dato vita a un’infinità di meme, che tutt’ora girano online rimarrà per sempre nero su bianco. Stiamo parlando dell'ormai mitologicoAd annunciare questa incredibile novità. Infatti il cantante, durante un’intervista al Corriere della Sera , ha rilasciato questa indiscrezione che in breve sta già facendo il giro del web. Ma scopriamone di più.Ebbene sì, anche se nessuno - o quasi - l’ha richiesto, ecco che. Udite, udite, il libro non poteva chiamarsi diversamente:, e sarà una “”, parola di Morgan. Infatti per tutti gli appassionati della vicenda, il libro in questione, “Dov’è Bugo?”: cosa si può chiedere di meglio?Morgan ha rilasciato questa notizia shock nel corso di un’intervista in occasione della pubblicazione del nuovo libro. Questo primo libro farà parte di una: il secondo volume sarà quindi, mentre il terzo capitolo tratterà una sorta di. Quindi non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla nuova, che sicuramente soppianterà qualsiasi altra trilogia fantasy, prescindendodei lettori.