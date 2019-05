Europee 2019, i retroscena e le curiosità dopo il voto

Tanta partecipazione

Dopo il voto del 26 maggio,. E se alcune notizie sono sulla bocca di tutti, alcuni elementi di curiosità che emergono daisono davvero interessanti. Eccone alcuni elencati daL'affluenza media si assesta quasi al 51%, il miglior numero dal 1979, primo anno dell'elezione a suffragio diretto del Parlamento Ue. Il picco più alto è in Belgio (88,5%). Sopra la media i Paesi del Nord, in primis la Germania, ma anche Spagna e Grecia. Nella parte bassa della classifica, l'Europa dell'Est e i baltici.Il successo del Partito popolare europeo si conferma con 180 seggi su 751, ma si rileva un netto calo rispetto ai 216 ottenuti nel 2014. Giù anche i socialisti, passati da 185 eurodeputati a 146. Crescono soprattutto i liberali dell'Alde, che grazie anche all'iniezione di voti di Macron salgono da 69 a 109 seggi, e i Verdi (da 52 a 69 seggi). Risultati misti nei tre gruppi euroscettici: male i conservatori Ecr (da 77 a 59 seggi, tirati giù dai Tory), meglio i sovranisti dell'Enf (da 36 a 58) e i populisti dell'Efdd (da 42 a 54). Ultima in classifica e in discesa la sinistra radicale Gue, che passa da 52 a 39 seggi.sono ancora tra le fila dell'Efdd con Farage, ma hanno dichiarato di voler formare un nuovo gruppo politico. Ai loro nuovi alleati mancano tuttavia i numeri. Non superano lo sbarramento i polacchi Kukiz'15, i greci di Akkel, gli estoni di Elurikkuse Erakond e i finlandesi di Liike Nyt. Le uniche notizie positive per loro arrivano dalla Croazia, dove il partito anti-sfratti Zivi Zid entra per la prima volta a Strasburgo con un seggio.Dovevano uscire e invece con 29 seggi ilè il partito nazionale più rappresentato a Strasburgo, insieme all'Unione Cdu/Csu tedesca e subito davanti alla Lega.fiamminghi di Vlaams Belang in Belgio, secondo partito con l'11,5%. Eletti ancheCarles Puigdemont e Oriol Junqueras, il primo in autoesilio in Belgio a fronte di un mandato di arresto in Spagna, il secondo in carcere.L'ex sottosegretario agli Affari europei nel governo Renzi, Sandro Gozi, è riuscito a farsi eleggere in Francia nella lista di Republique en Marche. Fa parte però dei cinque cosiddetti "", in stand-by fino all'uscita degli eurodeputati britannici con la Brexit.Ilche per mesi ha tenuto in scacco Macron alla prova del voto ha raccolto meno dell'1% con le due liste ad esso ispirate.Nel piccolo Lussemburgo i liberali scavalcano i cristiano-sociali del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che ottengonoIn Lettonia resta primo ma dimezza i propri consensi il partito Unità dell'attuale vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis.Alentra anche Magdalena Adamowicz, la vedova del sindaco della città polacca di Danzica, accoltellato a gennaio scorso.