DL Maggio: dalle bici alle vacanze tutti i bonus del decreto rilancio

Il Decreto Legge chiacchieratissimo in queste ore, annunciato ieri sera dal Premier Conte, vede. Il decreto, battezzato, prevede al suo interno. Ma cosa prevede? Scopriamo tutti i bonus più interessanti contenuti al suo interno.Le scuole saranno chiuse almeno fino ai primi di settembre, ecco perché il Governo, che passerà dai 600 euro del precedente provvedimento, il Cura Italia, ai, il Decreto Rilancio. Inoltre è stata inserita un’ulteriore novità:. In combinazione con questi fondi, il Governo ha annunciato anche un altro fondo, da 150 milioni,. È dunque previsto che ci siano, ma cercando comunque di proteggerli da contagi, e quindi applicando tutte le norme di sicurezza del caso.All’interno del decreto, con l’estate che sta per arrivare,. Per tutti i settori legati ail Decreto Rilancio stanzierà subito 2,5 miliardi di euro. Ma un aiuto verrà concesso anche a coloro che decideranno di andare in vacanza, e che quindi sarà destinato alle: 500 euro a nucleo familiare. Inoltre si aiuteranno anche gli hotel,, a patto che i possessori delle strutture siano anche i gestori. La norma è estesa agli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e lacustri.Un’altra parte del decreto è incentrata anche sulla mobilità,. Ecco dunque che arriverà il bonus perper tutti i residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Il Governo mette a disposizione un rimborso, che però non potrà superare i 500 euro a persona. Questo rimborso potrà essere usato. È inoltre fatto decreto che le biciclette, e-bike e monopattini elettrici ai semafori potranno sostare davanti agli altri veicoli. Inoltre segnaliamo che i Comuni avranno. Si sta per di più studiando: quindi su treni, bus, metro e persono vaporetti.