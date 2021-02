ISEE sotto i 20mila euro: tutti i bonus che puoi richiedere ora

ISEE: come calcolarlo?

ISEE inferiore ai 20mila euro: tutti i bonus che si possono richiedere

Bonus occhiali : uno di quelli più importanti è quello per l'acquisto di occhiali o lenti correttive , dal valore di 50 euro, riservato alle famiglie che abbiano un ISEE inferiore ai 10.000 euro.

Bonus studenti: riservato alle famiglie che abbiano un ISEE inferiore ai 20.000 euro, misura che va incontro ai ragazzi che devono recarsi lontano da casa per studiare, i cosiddetti studenti fuori sede. Attese per febbraio le modalità di erogazioni e l'ammontare complessivo del bonus.

Bonus quotidiani: riservato alle famiglie che abbiano un ISEE inferiore ai 20.000 euro e che abbiano già beneficiato del bonus Pc, stiamo parlando del contributo aggiuntivo pari a 100 euro per acquistare abbonamenti a quotidiani, periodici o riviste, anche se digitali.

Bonus kit digitalizzazione: riservato alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, nel caso in cui ci sia un membro del nucleo familiare iscritto alle scuole superiori o all'università. Per un anno lo studente avrà diritto ad un dispositivo elettronico in comodato d'uso.

Bonus mamme single: troviamo un bonus riservato alle mamme single, sole, disoccupate o monoreddito, che abbiano a carico un figlio con una disabilità superiore al 60%, il bonus riconosciuto è pari a 500 euro mensili.



La pandemia ha colpito molto forte diverse fette della popolazione, e proprio in aiuto delle classi meno agiate la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato diversi fondi che i cittadini possono richiedere. Per venire a conoscenza del proprio ISEE, questo modulo DSU deve essere completato in ogni sua parte. Negli ultimi mesi sono stati introdotti diversi bonus, come riportato da Trend-online.it.