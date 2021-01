La crisi di governo spiegata in modo semplice

Cos’è una crisi di governo?

La crisi attuale è nata a novembre dalla cabina di regia proposta dal Premier

Le critiche mosse da Matteo Renzi: dalla cabina di regia agli investimenti

La replica del Premier e i cosiddetti “responsabili”

Cosa è successo nelle ultime ore?

E adesso cosa succederà?

Il Presidente Conte potrebbe salire al Quirinale e cercare di costituire una nuova maggioranza sostituendo le due ministre o potrebbe trovare un accordo con la maggioranza attuale per un Conte ter (ipotesi scartata in queste ore);

L’altro scenario invece potrebbe essere quello delle dimissioni del Presidente Del Consiglio seguite da un giro di consultazioni avviate dal Presidente della Repubblica e la scelta/ riconferma del Premier che darebbe vita ad un nuovo governo.

Fonte foto: Facebook Da più di un mese si parla disu tutte le testate giornalistiche ma ieri l’ipotesi si è palesata quando le due ministre renziane,, si sono astenute e non hanno votato la, il piano che fissa come spendere i benMa facciamo un passo indietro per permettere a tutti, anche quelli che di politica non se ne intendono, di capirci qualcosa.Per parlare dibisogna tenere presente che quest’ultima può essere di due tipi:Lasi ha quando ilnon riceve la fiducia su una questione e quindi ha ricevuto un voto contrario da parte di una delle due camere o quando viene presentata nei suoi confronti una mozione di sfiducia e quest’ultima passa in una delle due camere.Guarda anche:Unasi ha invece quando in parlamento non vi è più la maggioranza politica che ha portato a nominare certi ministri. Bisogna inoltre precisare che in Italia le crisi di governo sono state. Solo la caduta del governo Prodi I nel 1998 e la caduta del governo Prodi II nel 2008 sono derivate da una crisi parlamentare. Detto questo, quella attuale da cosa è nata?La(partito facente parte dell’attuale maggioranza) che però da inizio dicembre ha inasprito lo scontro e anche i toni con il presidente del consiglio Giuseppe Conte. La motivazione?, il piano per poter accedere ai fondi europei di cui parlavamo inizialmente.Prima ancora dei contenuti, tutto è iniziato dalla struttura su cui si basava la gestione dei fondi, presentata alla fine di novembre dal Presidente del Consiglio Conte. Quest’ultima prevedeva unaformata da Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia del Partito Democratico, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico del Movimento 5 Stelle, e lo stesso presidente del Consiglio. Questo organo politico, composto dalle due grandi forze di maggioranza,. Oltre ai ministri, era anche formata da una"Dobbiamo coinvolgere il meglio del Paese, individuando 50 nomi per ogni team, per selezionare esperti in grado di seguire passo dopo passo la realizzazione dei lavori". Ma attenzione: "Se un progetto ritarda o rischia di essere realizzato male, subentrano i tecnici e commissariano l’opera". Queste le parole di Conte nell’annunciare la cabina di regia e soprattutto, ancora ignaro di quello che sarebbe successo da lì a poco., pubblicata anche in contemporanea sui suoi canali social, che iniziava così:"Ti abbiamo detto in Parlamento che quando un Paese può spendere 209 miliardi di € non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo. Non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta Facebook. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all’ultimo momento. Perché questi duecento miliardi di € sono l’ultima chance che abbiamo. Come nota acutamente Mario Draghi: "Il problema è peggiore di quello che appare e le autorità devono agire urgentemente".Nella lettera e nelle interviste rilasciate dopo da, si inizia già ad accennare alla crisi ma non in maniera esplicita ("Conte dia risposte, altrimenti va a casa"). La presunta ipotesi di crisi venne però rallentata dai tempi stretti per approvare il bilancio dello Stato e, dalle ferie natalizie. Durante quest’ultime però si èprima che scatti il semestre bianco il prossimo luglio.Dopo Natale e le critiche mosse alla cabina di regia, sempre da, sono iniziate quelle sui contenuti e cosìche, sottintende le quattro tematiche su cui lavorare maggiormente all’interno della bozza cioè:. "Il piano predisposto dal presidente del Consiglio manca di ambizione. È senz’anima. Si vede che non c’è un’unica mano che scrive. È un collage talvolta raffazzonato di pezzi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi. Se non ci sarà un accordo le due ministre e il sottosegretario di Italia viva si dimetteranno".Con queste parole, pronunciate durante la conferenza stampa,. Al dibattito sui contenuti si aggiunge, come condizione poste da Italia Viva,La replica del presidente Conte non si fa attendere e così alla conferenza stampa di fine anno,, il premier apre alle modifiche ma avverte Italia Viva che: "Gli ultimatum non sono ammissibili". Nel frattempo nella squadra del premier ci si prepara anche ai probabili scenari e così, tra i Palazzi, inizia la ricerca di unin modo da continuare con l’esperienza di governo presieduto dall’avvocato del popolo.Con l’inizio dell’anno nuovo, il 6 gennaio unama si tratta ancora e così anche il Presidente del Consiglio pubblica una sua lettera sui social il 9 gennaio in cui ribadisce: "In questi giorni sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, ad essere "paziente". Ma io non sono affatto paziente. Al contrario. Sono impaziente. Perché il Paese sta soffrendo e abbiamo una chance storica di poterlo rilanciare e ricostruire ancora migliore di prima. Abbiamo così tanti problemi da risolvere e così tante soluzioni da offrire, soluzioni a cui hanno contribuito tutte le forze di maggioranza e che ritengo valide ed efficaci, che non vedo l’ora di poter superare le fibrillazioni in corso. In questi giorni sto preparando una lista di priorità che valgano a indirizzare e a rafforzare l’azione del governo sino alla fine della legislatura. Un programma da poter discutere e condividere con tutte le forze di maggioranza."Nelmasi sono astenute in quanto, probabilmente,. Così per oggi alle 17:30 è convocata una conferenza stampa in cui saranno presentima incerte sono ancora l’annuncio delle loro dimissioni.In contemporanea nei giorni scorsi sono state confermate le voci, sia da Goffredo Bettini del Partito Democratico e sia da Gianni Letta per Forza Italia, secondo cui i parlamentari responsabili disposti ad appoggiare l'attuale maggioranza ci sarebbero. Voci di Palazzo? Verità o solamente voci per far cedere il senatore di Rignano? Al momento della stesura di questo articolo non si sa.Il destino della crisi e del governo appare incerto,Paolo Di Falco