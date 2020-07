Cosa fare quando ti annoi? 10 consigli per l'estate

Leggi, leggi, leggi!

Raduna gli amici e divertitevi

Visita un bel posto

Apri un blog o una pagina social

Fai sport

Inizia una serie tv

Vai ad un concerto

Ordina le tue cose

Organizza una giornata fuori casa

Rilassati con della buona musica

“Che noia, che barba, che noia”. Tutti conoscono l’affermazione chesoleva dire al suosenza pensare, però, cheda non lasciarsi sfuggire. Il periodo estivo è ormai iniziato, laè finalmente terminata e pare che leper contrastare la diffusione da coronavirus stiano diventando più leggere.Ma cosa bisogna fare quando ci si annoia? Se anche tu sei ormai libero da qualsiasi vincolo scolastico, universitario o lavorativo e non sai come riempire il tempo,per dare una svolta alla tua estate!Il primo consiglio che ti diamo può sembrare il più banale ma non lo è in tutto e per tutto! Sappiamo tutti che la dura e logorantetra impegni, studio o lavoro non dà spazio al tempo libero e in particolare alla lettura. Ti è mai capitato di acquistare un libro e di non aver avuto modo per rilassarti un attimo e aprirlo? Bene, è giunto il momento di farlo! Inoltre, se l’ha bloccato le tue vacanze, la lettura è un modo speciale e avvincente per viaggiare anche solo con il pensiero! Infondo, come direbbe, “ogni libro è un viaggio e l’unico bagaglio che portiamo con noi è l’immaginazione”.Rispettando le attuali disposizioni con protezioni e distanza sociale, perché non radunare gli amici che non hai potuto vedere durante l’isolamento? È un ottimo modo per passare il tempo in compagnia tra un. Come già rammentato, sarà importante rispettare lae ledella regione di appartenenza. E il “”, quando sarà possibile attuarlo?Dopo la chiusura per l’quasi tutti i musei e i bei giardini hanno riaperto portoni e cancelli. Approfitta del tempo che hai a disposizione pero per fare una tranquilla e piacevolein un giardino. È sempre un’occasione per conoscere e imparare qualcosa di nuovo e riflettere sul valore della cultura, dell’arte e della loro cura. Se sei molto distante da un museo e non vuoi spostarti, controlla se esiste una versione digitale dei tesori artistici che custodiscono. In questo articolo ti spieghiamo come visitare un museo online da casa. Alcune destinazioni virtuali? Dalladi Firenze aldi Parigi, passando per ildi Londra per arrivare all’di San Pietroburgo.Se hai la passione per la, ti considerie vuoi esporre al mondo alcuni tuoi, perché non aprire un blog? È un modo per raccontare agli altri le proprie idee, offrire le proprie competenze e perché no, iniziare a costruire una propria credibilità rispetto una probabile e futura carriera lavorativa. Durante uno speech straordinario, la scrittrice, attivista e politica statunitenseha detto questo: “La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere più potenti al di là di ogni limite. E’ la nostra luce, non il buio che è in noi, a spaventarci di più”.Ogni volta che si pensa all’esercizio fisico si crede che sia utile solo pere quindi perdere peso! E se ti dicessimo che ci sono altri benefici? L’esercizio fisico, infatti, aiuta acome l’ansia, la depressione e l’ipertensione e aiuta a. Se ti annoi, non sai cosa fare e non fa molto caldo, ti consigliamo di dedicarti allo sport. Ti accorgerai cheperché lo sport è un ottimo alleato contro la mancanza di fiducia e la poca autostima. Insomma, cosa aspetti?Se in questi mesi di isolamento non hai potuto aprire Netflix, Amazon Prime Video o qualsiasi altra piattaforma di streaming online perché impegnato trao se vuoi uscire momentaneamente dalla realtà e, inizia a guardare una nuova serie! Una puntata dura al massimo un’ora ma potresti arrivare all’ultima in un. Se non sai proprio da dove iniziare, ecco le novità e le uscite di Netflix Amazon Prime Video di luglio.Dopo le numerose cancellazioni dovute all’emergenza sanitaria, pare che anchein questi mesi più caldi dell’anno. Molti artisti, infatti, hanno pensato di ricominciare ad organizzare eventi e fare concerti in grandi palchi immersi nella natura o in mezzo al mare. Alcuni nomi?. Perché non approfittarne per recuperare i concerti annullati durante il lockdown?Una soluzione anti-noia da attuare in casa consisterebbe nel riordinare i propri. Diciamoci la verità: conserviamo oggetti e documenti di cui non ricordiamo neanche l’esistenza. Ti consigliamo, dunque, di approfittare della noia e del tempo a disposizione per riordinare e fare un po’ di pulizia. Ritroverai anche cose che pensavi di aver perso e recupererai spazi per nuovi acquisiti!Se la noia ti assale e non sai cosa fare in casa, organizza una giornata alo incon gli amici. Dopo ile lo stress degli scorsi mesi è giusto anche dedicarsi un po’ a se stessi. In molti, infatti, sostengono che il. Oltre a farti il pieno di vitamina D e darti una pelle più sana e giovane, migliora l’umore riducendo i livelli di stress, calma l’ansia e stimola il sistema immunitario.Se hai intenzione di fermarti per un po’ e non dedicare la tuae il tuoa qualche attività ti consigliamo di rilassarti ascoltando musica. È sempre positivo dedicare un po’ di spazio per sé e per prendere momentaneamente le distanze dalla realtà! Che sia sul letto della tua cameretta, su un prato in un parco o su un telo da mare in spiaggia,venuta meno in passato!