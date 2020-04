Idee alternative per passare il primo maggio a casa

Coronavirus: 6 consigli per passare il primo maggio a casa

Visita un museo online: se sei già stanco di vedere serie in streaming o hai già finito di leggere il libro che avevi lasciato da parte, per il 1° maggio fai tuffo nell’arte. Molti musei hanno una versione digitale dei tesori artistici che custodiscono: dalla Galleria degli Uffizi di Firenze al Louvre di Parigi, passando per British Museum di Londra per arrivare all’Hermitage di San Pietroburgo. Ecco come fare.

Organizza un party online: il 1° maggio nessuno ha la scusa che deve fare lezione online! Allora perché non avere un party online con tutti gli amici in videochiamata? Ognuno nelle proprie case si potrebbe collegare presentandosi vestito in tema di festa con un bell’aperitivo sul tavolo. Si potrebbe fare il karaoke, inventare una coreografia sul momento e solamente chiacchierare e ridere dei ricordi del passato.

Vedi il concertone da casa: a differenza degli altri anni, il concertone si sposterà in una piazza virtuale e andrà in onda in Tv. Tutti gli artisti saranno registrati live dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e in altre location sperse per l’Italia. Chi parteciperà al concerto? Qui la lista degli artisti e altre informazioni.

Prova nuove ricette: diciamocelo, il consiglio classico di questa quarantena riguarda la cucina! Dopo la pratica dei primi giorni di isolamento, tra la ricerca del lievito di birra e una ciambella bruciacchiata, è giunto il momento di passare a un livello e fare nuove ricette. In rete ci sono video tutorial a iosa da prendere come guida con le mani tra la farina.

Inizia una nuova serie: se vuoi uscire momentaneamente dalla realtà e vivere una storia dei mille risvolti, inizia a guardare una nuova serie in streaming. Una puntata dura al massimo un’ora ma potresti arrivare all’ultima in uno battito ci ciglia. Dei suggerimenti? Oltre alle serie spagnole "La casa di carta", "Toy Boy", "Vis a Vis" e "Élite" anche "Skam Italia", "Lucifer", "Riverdale", "Friends" e tante altre!

Fai palestra in casa: altro classico di questa quarantena applicabile al primo maggio in casa è lo sport in casa. Dopo lo scoppio dell’hashtag #iomiallenoacasa tantissimi influencer sportivi (e non) sono arrivati nelle loro case per proporci un po’ di movimento tra le mura domestiche. Come ti abbiamo già suggerito qui, Il tappeto del salone piò essere usato come il classico tappetino per fare addominali, i pesi possono essere sostituiti da casse di acqua e i gradini delle scale degli step!

Fino allo scorso anno la nostraera che a Pasquetta o del Primo Maggio piovesse. Chi avrebbe rinunciato a festeggiare la festa dei lavoratori tra un pranzo con amici, una gita con i familiari o un concerto? Quest’anno il problema non si pone per via dell’ma è sempre opportuno sapere come passare il Primo Maggio in quarantena senza annoiarsi.Ecco i nostri consigli!C’era chi andava a fare un piccolo pic-nic all’aperto, chi preferiva restare in famiglia e chi assisteva ai grandi concerti per celebrare i lavoratori tra Roma, Taranto e Milano. Quest’anno, per via dell’epidemia da Covid-19, tutti sono obbligati aper evitare l’ulteriore diffusione del virus. Noi diabbiamo elaborato dei consigli per non farti annoiare a casa e per non farti ricordare che il 1° maggio quest’anno è venerdì e quindi avresti potuto passare un bel weekend fuori!