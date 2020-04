Concerto primo maggio 2020, sarà online: la lista dei cantanti e come seguirlo

Concerto Primo Maggio 2020 in Piazza Virtuale

Gianna Nannini,

Vasco Rossi,

Zucchero,

Aiello,

Alex Britti,

Bugo e Nicola Savino,

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz,

Dardust,

Edoardo e Eugenio Bennato,

Ermal Meta,

Fabrizio Moro,

Fasma,

Francesca Michielin,

Francesco Gabbani,

Fulminacci,

Irene Grandi,

Le Vibrazioni,

Leo Gassmann,

Lo Stato Sociale,

Margherita Vicario,

Niccolò Fabi,

Noemi,

Orchestra Accademia di Santa Cecilia,

Paola Turci,

Rocco Papaleo,

Tosca.

Ormai sembra evidente che il tradizionale concertone che si svolge ogni anno in occasione della, quest’anno, o almeno non nella sua forma classica. Infatti il, ma invece che in Piazza San Giovanni, questo si sposterà suScopriamo insieme come e quali saranno gli ospiti di quest’anno.Ile andrà in onda- ovviamente -alle 24,e in contemporanea su. Ma come farà a essere in diretta? Semplice,, dove per l’occasione è stato installato l'Auditorium Stage Primo Maggio 2020, oltre chee scelte direttamente dagli artisti. Infatti il titolo del concerto di quest’anno è "", e non sarà previsto nessun bagno di folla per i cantanti. Gli artisti che parteciperanno al concerto sono: