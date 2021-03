Dpcm, ci saranno delle strette: tra le ipotesi una super zona rossa nazionale o lockdown nel weekend

Ci sarà un nuovo Dpcm con misure più stringenti?

Nuovo Dpcm: la possibilità di una super zona rossa

L’aumento dei contagi nelle ultime ore non è trascurabile, infatti molti comuni e tre regioni sono attualmente in zona rossa, ma è possibile che queste misure siano insufficienti. Quindi a cosa sta lavorando il Governo per cercare di abbassare nuovamente i contagi da Covid-19? ScopriamoL’ipotesi che tutti i quotidiani, gli osservatori e i giornali, è quella che vede a breveo comunque unache possa apportarea quelle già attuate.Infatti, come si legge su Fanpage , Draghi ha deciso di convocare d'urgenza questa mattina, 9 marzo 2021, ilper programmaree capire come intervenire con maggiore incisività. È dunque altamente probabile che entro la fine di questa settimana assisteremo a, ma non solo: è probabile che sul tavolo del governo vi sia attualmente l’ipotesi di creare una nuovaestesa in tutta o in gran parte, o almeno un lockdown generalizzato nel weekend per bloccare gli spostamenti non necessari.Sta girando sempre più il termine “”, ma esattamente cosa potremmo doverci aspettare nelle prossime ore? Il virus sta correndo, mentre la campagna di vaccinazione non sta andando altrettanto velocemente, dunque per super zona rossa si intende un lockdown generalizzato, fermando però momentaneamente gli: il che porterebbe o dovrebbe portare, facendo quindi diminuire i contagi mentre si procede con il vaccino. Tuttavia è ancora presto per sapere con certezza cosa ci attende nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, infatti sembra essere tutto ancora in fase di ipotesi, nulla di confermato o concreto. Dunque non ci resta che attendere i prossimi sviluppi e aspettare comunicazioni ufficiali dal Presidente del Consiglio Draghi o dal Ministro della Salute Speranza.