DPCM, nuovi divieti: presto la decisione. Le ipotesi su lockdown e coprifuoco

Nuovo DPCM: le nuove misure per contrastare il virus

Nuove misure per le diverse zone

Chiusure nel fine settimana

Bar e ristoranti

Cinema e teatri

Gestione del tracciamento e campagna vaccinale

Copyright: World Economic Forum/swiss-image.chL’non è ancora stata arginata e ilcontinua ad elaborare nuove misure per contenere la diffusione dei contagi. I nuovi dati, lee la possibiledella terza ondata con il piano vaccinale, infatti, non fanno ben sperare in un repentino ritorno alla normalità.La soluzione più accreditata in questi giorni sarebbe data da una maggiorenelle disposizioni, utile a compensare quelle che oggi gli esperti reputano “misure insufficienti”. Ecco cosa potrebbe accadere con il nuovo DPCM.È ormai passato un anno dalemanato dall’ex Premier Conte che ha coinvolto l’intero territorio nazionale nelle nefandezze dell’da Covid-19. Sempre ad un anno dall’inaugurazione del primo lockdown generalizzato, i dati sui contagi e sui focolai generati dalle varianti non fanno sperare in un repentino ritorno alla normalità. Nella giornata odierna, infatti, è in programma unadel Governo per ridefinire leche interesseranno gli italiani già dalla prossima settimana. Le prime ipotesi vedono nel nuovo DPCM unanelle diverse zone a colori,nelle disposizioni riguardanti glie rigore interno nelladei contagi. Per il Comitato tecnico scientifico, del resto, le nuove misure servirebbero ad escludere l’introduzione di un nuovo, soprattutto in questo delicato momento di. Ecco tutte lesul nuovo DPCM, punto dopo punto.Come accennato, punto centrale del nuovo DPCM riguarderebbe ladelle diverse zone colorate. Per il Comitato tecnico scientifico si dovrà andare in modo automatico incon 250 casi settimanali su 100mila abitanti. Importante sarà anche l’analisi dell’: se si supera la soglia dell’si va automaticamente in zona arancione, se si va oltre l’, invece, in zona rossa. Nelle prossime ore saranno esplicate le misure didelle disposizioni governative, che coinvolgerebbero non solo regioni ma anchecon alto rischio die di(dato dalle varianti).Tra le ipotesi emerge quella riguardante ladi negozi e attività ristorative e, consentendo solo quelli per lavoro, salute e urgenza. Ad ogni modo, le dinamiche per questa nuova misura saranno chiarite solo dopo la pubblicazione del nuovo DPCM: è ancora incerto se tale linea sarà adottata solo ino anche nelle restanti arancioni e gialle.Il nuovo DPCM vedrebbe maggiorenelle misure destinate aie ai. Le ipotesi vedrebbero infatti unadi tali attività nelanche nelle zone gialle, consentendo l’fino alle 18.00 nei giorni infrasettimanali e laIl ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini è a lavoro con i suoi tecnici per laper la riapertura di. La linea che si vorrebbe seguire sarebbe la stessa intrapresa con lo scorso DPCM, che ha visto la riapertura al pubblico dinei giorni infrasettimanali in zona gialla. Si decreterà ad ogni modo il futuro dei cinema e dei teatri una volta stilate le altre misure riguardanti le zone e gli spostamenti dei cittadini.Come riportato sul Corriere della Sera , gli esperti del Comitato tecnico scientifico avrebbe chiesto maggioredella gestione delper favorire un rafforzamento della. Le parole degli scienziati: “Soltanto quando si ha un’incidenza di 50 nuovi contagi a settimana per 100 mila abitanti è possibile garantire il tracciamento dei casi per identificare le diverse varianti e perseguire la campagna vaccinale rivolta al maggior numero di soggetti possibile nei tempi più rapidi possibili”.Guarda il video con