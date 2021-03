Scuole chiuse, da oggi 5,7 milioni di studenti in Dad (ma presto potrebbero essere molti di più)

Solo 3 regioni potrebbero salvarsi

Ecco chi continua con la scuola in presenza

Il nodo disabili: quale il loro destino?

Non saranno gli oltre sei milioni previsti alla vigilia dell'aggiornamento dei 'colori' delle Regioni ma le cifre ci si avvicinano molto:. Fino a quando? Non si sa, dipenderà dall'evoluzione del contagio. Inoltre, ancora non è detto che a loro non se ne aggiungano molti altri nei prossimi giorni.Il(in vigore dal 6 marzo) prevede, infatti, che qualsiasi sia la zona (gialla, arancione o rossa) i Governatori – a fronte di– possanocon una propria ordinanza. Ecco, perché, secondo la proiezione effettuata dal portale Tuttoscuola (in base agli ultimi dati diffusi dalla Fondazione Gimbe) presto il numero di bambini e ragazzi in Dad; praticamente il 90% () di una popolazione studentesca composta da 8,5 milioni di iscritti, in scuole pubbliche e paritarie.Leggi anche:Ma qual è la loro distribuzione sul territorio e, soprattutto, tra i vari livelli scolastici? Partendo da quest'ultimo punto, se lo scenario peggiore dovesse concretizzarsi, a essere totalmente in Dad sarebbero:. Con le scuole chiuse del tutto in ben 17 regioni su 20. In pratica,continuerebbero a essere garantite le attività didatticheDi riflesso, dunque, sarebbero, con la consueta alternanza del 50% per gli studenti delle superiori, nelle regioni in cui è consentito. Con riferimento ai diversi settori scolastici, seguirebbero le attività didattiche a scuola poco più di 158 mila bambini delle scuole dell’infanzia (l'11%), 288 mila alunni della primaria (sempre l'11%), 191 mila studenti della scuola secondaria di I grado (un altro 11%) e - parzialmente in Dad al 50% - 201 mila ragazzi delle superiori (il 7%).Da sottolineare anche come, tra gli studenti coinvolti dalle chiusure, alla fine: 200mila vivono in zone dove le scuole già sono chiuse, altri 65mila ne potrebbero aggiungere a breve. Tra loro, 26 mila si trovano nella scuola dell’infanzia, 97 mila nella primaria, 66 mila alle medie e 75 mila alle superiori. E, sebbene le norme prevedano per gli studenti più 'fragili' la possibilità di andare comunque in classe (a prescindere dal 'colore' della regione), per essere seguiti da vicino dai docenti, le difficoltà organizzative potrebbero comunque escluderli dalle attività in presenza e relegarli lo stesso a casa.