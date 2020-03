Scuole chiuse, Rai cambia il palinsesto: tutti i programmi per gli studenti

RaiPlay: arriva la sezione Learning

Rai Scuola: i programmi Rai a misura di bimbo

Rai Scuola anche via web

Rai Yoyo e Rai Gulp

Con l’emergenza che in questo momento sta mettendo in, da nord a sud ormai, si è cercato da subito di limitare gli spostamenti delle persone per cercare di frenare i contagi di questo virus. Ecco che quindida qualche giorno, e in tutta la penisola gli studenti stanno provando acome meglio possono, traIn questo scenario difficile, persino laha deciso di andare incontro agli studenti italiani: scopriamo come.Uno dei primi strumenti messi a disposizione dalla Rai è stata la sezionepresente su, il sito web della Rai, dove sono pronti per la visione centinaia disui più disparati temi, dalla storia alla scienza, passando per la letteratura.Sul canale di(canale 146, 133 di Tivùsat e 806 di Sky Italia) il palinsesto è statoper venire incontro a tutti i ragazzi rimasti a casa dalla scuola. Infatti da oggi, lunedì 9 marzo, oltre alla normale programmazione mattutina del canale scolastico, che poi è in replica per intero anche nel pomeriggio,, dal lunedì al venerdì, di programmazione, e si è aggiunta anche una nuova fascia che prevede un focus sulla letteratura.L’offerta di Rai Scuola è anche completata poi da una parte accessibile tramite il sito web, dove è possibile accedere a una, attraverso la quale gli studenti potranno trovare, allo studio e alla ricerca che Rai Cultura mette a disposizione, catalogati per materia, dei docenti e degli studenti italiani.Anche le due reti principali della Rai dedicate ai più piccole,, hanno adattato il loro palinsesto per affrontare l’emergenza scuole chiuse, presentandodei vari prodotti di intrattenimento che va di pari passo con il. Ecco dunque che su entrambe le reti sbarcano. Tra i programmi preferiti dagli studenti si distinguono “”, “”, “” in inglese, “”, “” e “”.