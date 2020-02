Coronavirus, scuole e università chiuse e quando riaprono

Scuole e università chiuse per coronavirus: attenti alle fake news

Sospese gite e viaggi d'istruzione fino al 15 marzo

Coronavirus, scuole chiuse: tutti gli aggiornamenti

Basilicata

Le scuole rimangono regolarmente aperte

Bolzano

In provincia di Bolzano - Alto Adige (dove è stata confermata la negatività al secondo test dei quattro casi considerati sospetti), salvo altre misure, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente da lunedì 2 marzo.

La Regione Calabria non chiuderà le scuole. La Regione ha firmato un'ordinanza prevede che le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici e gli esercizi commerciali espongano le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. (fonte: Strettoweb.com).

Campania

Il Presidente della Regione Campania ha firmato un’ordinanza di chiusura fino a sabato 29 febbraio di tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado di tutta la Regione per consentire pulizie e disinfezione in tutti i plessi scolastici e universitari, per prevenire possibili contagi di Coronavirus. Salvo ulteriori misure, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente da lunedì 2 marzo.

Emilia-Romagna

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Non è ancora stato deciso se le chiusure saranno prolungate alla prossima settimana: il 28 febbraio ci sarà un vertice tra i sindaci e il governatore sulle chiusure anti-coronavirus e si deciderà se prorogare lo stop di scuole e Università la prossima settimana.

Friuli Venezia Giulia

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Salvo altre misure, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente da lunedì 2 marzo.

Liguria

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Sulla riapertura delle scuole liguri la prossima settimana, si deciderà con ogni probabilità nella giornata di domenica 1 marzo. (Fonte Ivg.it)

Lombardia

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Il governatore della Lombardia Fontana deciderà nel fine settimana se riaprire scuole e università la prossima settimana.

Marche

Il Tar ha annullato l'ordinanza che stabiliva la chiusura delle scuole fino al 4 marzo nelle Marche. La regione, in serata del 27 febbraio, ne ha emanata un'altra che impone la chiusura fino al 29 febbraio.



A livello comunale, tuttavia, i sindaci possono emettere ordinanze ed è ciò che è successo a Urbino : come deciso da un'ordinanza sindacale, saranno chiusi asili nido e tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 25 al 27 febbraio.

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Probabilmente le scuole riapriranno a metà della prossima settimana: si attende nuova ordinanza (fonte: LaStampa.it)

Puglia

Le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto saranno chiuse per operazioni sanitarie di sanificazione, fino al 1 marzo. Salvo altre misure, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente da lunedì 2 marzo.

Sicilia

Dal 26 febbraio a lunedì 2 marzo compreso chiuse le scuole anche a Palermo .(Fonte Rainews.it). Le scuole riapriranno, salvo ulteriori misure, il 3 marzo.



Scuole chiuse a Messina fino al 3 marzo, riapriranno il 4 marzo.

Le scuole resteranno aperte, salvo nuove misure.

Trentino

La chiusura di asili, scuole e università, dapprima fissata solo fino al 25 febbraio compreso, è stata prolungata per tutta la settimana corrente. Si procederà con la riapertura di scuole, asili e università, a partire da lunedì 2 marzo prossimo, salvo nuove misure.

Veneto

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Si va verso la riapertura per lunedì 2 marzo, ma si deciderà nel weekend.

Coronavirus, università chiuse: tutti gli aggiornamenti

Abruzzo

l' Università D'Annunzio Chieti-Pescara ha sospeso le normali attività didattiche per i giorni 24 e 25 febbraio .

In provincia di Bolzano è stata disposta la chiusura degli asili nido e delle università per tutta la settimana (le altre scuole sono comunque chiuse per Carnevale). Salvo altre misure, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente da lunedì 2 marzo.

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Sospese tutte le attività didattiche fino al 1 marzo. Sulla riapertura delle scuole liguri la prossima settimana, si deciderà con ogni probabilità nella giornata di domenica 1 marzo. (Fonte Ivg.it)

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al fine di consentire l’effettuazione degli interventi di igienizzazione e sanificazione delle strutture universitarie ubicate a Taranto, dispone con effetto immediato e per tutta la giornata di domani 28 febbraio, la sospensione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative, che, riprenderanno lunedì 2 marzo 2020.

Sicilia

L’Università di Palermo ha disposto di rinviare al 9 marzo l’inizio delle lezioni, di sospendere il ricevimento studenti (se non a distanza), di sospendere l’uso di aule e sale di letture delle biblioteche, di sospendere viaggi e tirocini fuori dal territorio regionale, di sospendere manifestazioni di ogni tipo.

Gli esami si svolgeranno con misure per evitare il sovraffollamento dei locali e preferibilmente non in forma scritta. Alle lauree avranno accesso i soli laureandi e non saranno permessi festeggiamenti. (fonte: Younipa.it)

ha disposto che le lezioni sono sospese fino al 9 marzo in tutte le sedi dell’Ateneo. Le sedute di esame sono sospese fino al 9 marzo ma, assicura l'ateneo, in ogni caso tale rinvio non comprometterà in alcun modo le carriere degli studenti. Alle sedute degli esami di laurea, fino al 9 marzo, avranno accesso esclusivamente i laureandi previa esibizione di un documento di riconoscimento. Non sono consentiti festeggiamenti di alcun tipo nei plessi universitari destinati alle sedute di laurea e negli spazi interni e/o esterni limitrofi.(Fonte: Unime.it) L’ Università di Enna Kore ha disposto che le lezioni sono sospese fino al 9 marzo. Le sedute di esame saranno verranno svolte evitando l'affollamento delle aule (no esami in forma scritta). Alle sedute degli esami di laurea, fino al 9 marzo, avranno accesso esclusivamente i laureandi previa esibizione di un documento di riconoscimento. Non sono consentiti festeggiamenti.(Fonte: Unikore.it)

Veneto

Valle D'Aosta

A partire da lunedì 2 marzo 2020 l’Università della Valle d’Aosta assicura nuovamente il regolare svolgimento delle attività didattiche, salvo diverse determinazioni delle competenti Autorità.

Saranno ripristinati i consueti orari di apertura al pubblico delle aule studio, della biblioteca e degli uffici

amministrativi (privilegiando comunque le usuali modalità di contatto telematiche o telefoniche).

Al fine di continuare a garantire adeguate misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus Covid-19, a tutela della collettività, gli utenti dell’Ateneo che si sono recati recentemente nelle “zone rosse” o che hanno avuto contatti con soggetti potenzialmente contagiati devono evitare di recarsi presso le sedi dell’Ateneo.

Test di ammissione 2020 sospesi per coronavirus

Lazio

Il test di medicina 2020 del Campus Bio-Medico di Roma , in programma per il prossimo 25 febbraio, è stato rinviato a data da definirsi.

Il test di medicina in lingua inglese dell'Università Cattolica del Sacro Cuore originariamente in calendario il 27 febbraio 2020 nelle sedi e orari indicati nelle pubbliche convocazioni, viene rimandata a data da destinarsi.

Rinviati i test di ammissione alla facoltà di Medicina dell' Università Vita-Salute San Raffaele previste tra il 28 febbraio e il 7 marzo “a data da destinarsi”. Il rinvio non riguarda solo i test previsti a Milano ma anche quelli in programma in altre sedi d’esame, ossia Bari, Catania, Napoli e Palermo. Sono rinviati i test di ammissione ai Corsi di Laurea in Fisioterapia, in Igiene Dentale e in Infermieristica, del Corso di Laurea in Ricerca Biotecnologica in Medicina, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

Coronavirus, altre disposizioni dagli atenei

Abruzzo

L’ Università di Teramo ha deciso di sospendere i corsi di specializzazione per professionisti e gli scambi Erasmus.

ha deciso di sospendere i corsi di specializzazione per professionisti e gli scambi Erasmus. Basilicata

L’ Università della Basilicata si è dotata di uno scanner termico per il controllo della temperatura corporea di studenti e personale dell'Unibas . Le attività didattiche si stanno regolarmente svolgendo, e proseguiranno nei prossimi giorni, salvo diverse prescrizioni regionali o ministeriali.

All' Università della Calabria le sedute di laurea potranno tenersi senza pubblico, anche trasmettendole in streaming, ed evitando la presenza di pendolari in commissione per limitare la mobilità da aree a rischio.

Per quanto riguarda gli esami, potranno svolgersi regolarmente. "Si evidenzia tuttavia l’opportunità di scaglionare esami numerosi in più gruppi e di dare chiara informativa agli studenti e agli uffici di segreteria" spiega il rettore.

Slitta anche l’Open day , previsto per il 26 febbraio.

Al Politecnico di Milano, a causa dell'emergenza Coronavirus per i test di ammissione del 21 e 28 marzo 2020 alla facoltà di Design la data inizio iscrizioni è stata posticipata al 3 marzo 2020.

Toscana

Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri hanno diramato un comunicato congiunto nel quale spiegano che, dopo consultazioni con il Ministero, nonché con la Regione Toscana, le attività didattiche non saranno sospese. L'università di Firenze e l'università di Pisa hanno tuttavia esonerato gli studenti dalla frequenza obbligatoria delle lezioni.

in Italia ha portato a varare misure speciali per contenere i contagi. Tra queste, anche la decisione di sospendere le lezioni e chiudere le scuole e le universitàVi forniamo quindi in tempo reale gli aggiornamenti sulle decisioni di comuni, regioni e Governo per quanto riguarda il settore Istruzione.In queste ore sono emerse alcune fake news, come quella della chiusura delle scuole fino al 5 marzo stabilita dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questa notizia è stata dichiarata falsa, sebbene siano in arrivo nuove disposizioni sulla gestione dell'emergenza coronavirus.La presidenza del Consiglio ha quindi pubblicato dei tweet per chiarire del tutto la questione:Anche il MI ha diffuso una comunicazione ufficiale. "In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali" mette in guarda. "Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate".Domenica 22 febbraio il Miur ha sospeso. La misura, prevista dal Decreto emanato dal presidente del Consiglio sul coronavirus, per ora, sarà valida fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”. Incluse anche le gite nella stessa città e tutte le uscite didattiche, compresaLeggi anche:Ultimo aggiornamento ore 9:30 del 28 febbraio.Ultimo aggiornamento ore 9:30 del 28 febbraio.Ultimo aggiornamento ore 12:53 del 28 febbraio.Ultimo aggiornamento ore 9:30 del 28 febbraio.