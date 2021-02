Quali regioni potrebbero cambiare colore dall'8 febbraio?

Sardegna: da lunedì diventerà gialla?

Alto Adige: nuovo lockdown anche se in zona arancione

Puglia, Sicilia e Umbria: ancora arancioni?

Regioni: ci saranno passaggi da gialli ad arancioni?

Come ogni venerdì si iniziano a tirare le somme per cercare di leggere e capire ildi quest’ultima settimana per quanto riguarda i dati della. Infatti è proprio in queste ore che la parola passa al Ministero della Salute, il quale, leggendo tutti i dati forniti dalle regioni nell’ultima settimanaProviamo a capire quali pezzi d’Italia si tingeranno di colori diversi durante questo weekend.Dando uno sguardo alla cartina con i colori delle regioni, visionabile sul sito governo.it , si può osservare come, un ottimo risultato, e, sebbene la maggioranza dei territori si è tinto di giallo, in zona arancione vi è ancora qualche regione: quale sarà la loro sorte? Visti i dati incoraggianti, riportati da Repubblica.it , in cui si osserva un, per l’inizio della prossima settimana, anche se, ovviamente, l’ultima parola è del Ministero della Salute.Un’altra zona tinta di arancione,, nonostante la sua colorazione,, nella giornata del 4 febbraio 2021,, chiudendo scuole e negozi a causa dei troppi casi registrati negli ultimi giorni. Quindi,e per almeno, la provincia tornerà ad adottare una forma più stringente di lockdown, con undal proprio comune di residenza, se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità, con lae ladell’ambito turistico, questo quanto riportato da AltoAdige.it Per quanto riguarda le altre tre regioni arancioni,, la situazione è assai differente in ogni territorio. Infatti se, come riporta sempre Repubblica.it , e potrebbe scivolare addirittura, per Puglia e Sicilia i numeri sono, anche se non è detto che cambieranno colore in meglio, soprattutto in quantoè stato il presidente della regione stesso a chiederedel giallo, inoltre bisogna tenere a mente che vi è una regola istituita sulla base dell'assegnazione dei colori chedi permanenza in un colore prima di scendere allo scenario con. Dunque solamente l’aggiornamento del Ministero della Salute chiarirà la loro situazione.E nelle altre regioni invece? Sempre come riportato da Repubblica, si osserva comunque un leggero, tuttavia èche qualche regione attualmente gialla possa tornare a essere. Ma è bene essere cauti a fare altre stime e aspettare i dati ufficiali e le decisioni del