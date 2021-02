Nuovo dpcm in arrivo, il primo di Draghi: possibili nuove restrizioni?

Nuovo DPCM Draghi: le possibili restrizioni

Bar e ristoranti ancora chiusi di sera

Riapertura incerta delle palestre ( e solo per lezioni individuali)

Cinema e teatri ancora chiusi

Decreto Covid: nuove misure per gli spostamenti

Divieto di spostamento tra Regioni : fino al 27 marzo sono consentiti solo gli spostamenti per “comprovate esigenze”: lavoro , salute e urgenza . È chiaro che per ogni spostamento si dovrà compilare un’ autocerticazione con motivazioni che rientrino delle eccezioni consentite.

Spostamento verso le seconde case : con il nuovo decreto è possibile recarsi presso le seconde case indipendentemente dal colore della zona di residenza. Se si tratta di un “rientro”, inoltre, non dovrebbero esserci limitazioni per le seconde case in altre Regioni poiché sulle Faq del Governo viene precisato che “dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case”.

Visita ad amici e parenti : sono consentite le visite ad amici e parenti solo ai residenti in zona gialla e in zona arancione “una sola volta al giorno e in massimo due persone oltre ai figli minori di 14 anni” tra le 5 e le 22. Anche con questo decreto è consentito lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Copyright: World Economic Forum/swiss-image.chScade ill’ultimo decreto firmato dall’exe ora il nuovo Governo, capitanato dall’economista, è al lavoro per l’elaborazione delche lo sostituirà. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dai diversi quotidiani nazionali, il decreto potrebbe arrivare anche nel, dopo la pubblicazione deldell’Istituto Superiore di Sanità.Nel frattempo risulta ancora offuscata la linea che il nuovo consiglio dei Ministri vorrà seguire: ci sarà una “libertà controllata” o un’di un nuovo? Ecco le possibili restrizioni.L’non si è ancora arrestata e in attesa dell’estensione dela tutte le categorie ilcontinua ad elaborare nuove misure per contrastare la diffusione del virus. In questi giorni il nuovoè infatti impegnato nella stesura del nuovoche potrebbe entrare in vigore anche nel fine settimana. Come anticipato, non è ancora chiara la linea che i neo eletti vorranno seguire ma è certo che si manterrà la stessanelle decisioni inaugurata dall’ex Premier Conte. Non solo, Today.it fa sapere che è certo che il Governo vorrà seguire l’sulle restrizioni per continuare a non sottovalutare l’emergenza sanitaria in atto. Come anticipato, di cruciale importanza nella definizione delle nuove misure saranno anche il report dell’e il parere del: solo quando si avranno tutti i dati sul tavolo, infatti, si potrà decidere sul futuro delle, deie dei luoghi di produzioni della cultura, quali. Vediamo insieme quali potranno essere leda rispettare con il nuovo DPCM.Il nuovo DPCM potrebbe riconfermare la chiusura didi sera. Come riportato su Today.it , nell’incontro con i governatori di Regioni, tuttavia, il Premierha chiesto loro di “valutare le restrizioni che si sono rivelate più o meno efficaci, per soppesare quali attività sia necessario chiudere o limitare e quali invece possano essere riaperte, con protocolli aggiornati”.Dopo mesi di chiusura il nuovo DPCM potrebbe disciplinare la riapertura dellee deiper permettere loro di effettuare soloe nel rispetto delle. Su tale decisione le posizioni, però, sono tuttorae si teme che si dovrà aspettare ancora un po’ per laAnche i luoghi di produzione della cultura, quali, potrebbe tardare ad alzare le saracinesche. La linea del Governo sembrerebbe dunque ancora rigida in vista di una possibilecausata dalle varianti.In attesa del, nella giornata di ieri ilha approvato il nuovo decreto Covid che sostituisce quello in scadenza il prossimo 25 febbraio. Vediamo insieme leper gliall’interno e all’esterno della propria Regione: