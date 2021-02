Nuovo Dpcm Draghi: pericolo varianti, probabile stop alle riaperture

Nuovo Dpcm Draghi: in arrivo nuove restrizioni?

Aumento variante inglese: ci saranno nuovi lockdown?

Il Governo Draghi si è appena insediato e si è dovuto mettere subito al lavoro vista la grave: infatti le variestanno influendo negativamente sulla situazione epidemiologica. È dunque previsto a breve: ma cosa potrebbe contenere? Scopriamolo!Il Governo Draghi aveva espresso la volontà di emanare, invece che i Dpcm tanto cari al Governo Conte 2, dei veri e propri, permettendo così anche al Parlamento di partecipare alla discussione su restrizioni o riaperture.Tuttavia il Dpcm in vigore adesso, quindi i tempi sembrerebbero troppo brevi per poter avviare un dibattito parlamentare e dunque è altamente probabile che il Presidente del Consiglio Mario Draghi si troverà nella situazione di doverMa cosa conterrà questo nuovo provvedimento? Si dovrebbee delle zone di rischio, si ipotizza, però, come riportato da Fanpage.it , che ci possano essere deiIl nodo cruciale delle ultime settimane riguarda l’alto tasso di diffusione della cosiddetta variante inglese del Covid-19: attualmente, infatti,, che a metà marzo potrebbe essere predominante in tutto il Paese. Tuttavia, come riportato da Fanpage.it , nonostante gli esperti convocati da Mario Draghi abbiano sottolineato i rischi delle riaperture di attività e di regioni intere,, coordinatore del Cts ha assicurato: “Noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminente”. Ma cosa avrebbe intenzione di fare Draghi? Uno degli intenti del Governo Draghi sarebbe quello di, e dunque i tempi stringono. Inoltre sembrerebbe che, almeno per ora, si voglia mantenere, e quindi sarebbero datutte le ipotesi in merito alla riapertura di piscine, palestre e teatri, almeno nel prossimo futuro. Probabilmente però ne sapremo di più durante la giornata odierna, mercoledì 24 febbraio 2021, in quantoper riferire della situazione pandemica attuale.