18App, bonus cultura anche per la tecnologia: la petizione di Skuola.net per aiutare gli studenti

Gli studenti chiedono a gran voce alle istituzioni di riconsiderare lacome un, al pari dei libri. Ora come non mai sarebbe il momento adatto. Perché la chiusura delle scuole e l'avvio della didattica a distanza su larga scala hanno mostrato, anche in Italia, quanto possano essere importanti i dispositivi tecnologici nella vita dei ragazzi.Anche nello studio.. Permettendo di seguire le lezioni, di restare al passo con i programmi, di svolgere verifiche e interrogazioni. Peccato che, ancora oggi,. L'esempio del bonus cultura è emblematico.Leggi anche:Nonostante le ripetute sollecitazioni, infatti, le varie modifiche che hanno interessato– la piattaforma che dal 2016 permette a tutti i neo-maggiorenni di spendere ben 500 euro, 'donati' dal Governo, in cultura – con il progressivo aumento delle categorie acquistabili, hanno sempre. Forse per paura di un'interpretazione eccessivamente estensiva del termine. Nell'elenco, ad esempio, troviamo libri, musica, corsi di lingua, musei, cinema, teatri. Nessuna traccia di qualcosa di veramente tecnologico (se non la versione digitale dei prodotti citati). Ma, dato il frangente propizio,con argomenti forti sono intervenuti quelli che attualmente avrebbero diritto al bonus:Secondo un sondaggio effettuato in questi giorni dal portale Skuola.net, circadelle maglie del bonus cultura tale da farvi rientrare anche i device personali e, a corredo, i sistemi che consentono una connessione a Internet, indispensabili per far funzionare a pieno regime i dispositivi elettronici.. Da quando è iniziato il lockdown della scuola, sul web in tanti si sono chiesti perché non potessero dotarsi di strumenti tecnologici per seguire meglio la scuola 'da casa', utilizzando proprio il bonus. Un coro che è sfociato in una– promossa dalla stessa Skuola.net e indirizzata al ministro dei Beni Culturali Franceschini (competente in materia) – che, a riprova di quanto sia sentito il tema, ha già raccolto oltre 1500 firme.Una riforma che non solo accontenterebbe una platea potenziale di oltre 500mila ragazzi. Avrebbe anche un altro effetti positivo, contribuendo atra quelli che affliggono questa prima esperienza di smart learning all'italiana:. In base all'ultimo monitoraggio dell'– che ha coinvolto 20mila studenti di medie e superiori – dopo oltre un mese dal via, più dima deve dividerselo con gli altri componenti della famiglia. E una quota simile (25%). Ora che, tra le ipotesi sul tavolo, c'è anche quella di far partire pure il prossimo anno scolastico da remoto, aprire il bonus alla tecnologia darebbe l'opportunità di limitare i disagi. Una soluzione a portata di mano e rapidamente attuabile.