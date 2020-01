Bonus cultura: da 500 a 300 euro per i nati nel 2002

Confermato Bonus Cultura per i 2002, ma diminuisce l'importo

Con la nuovasono stati stanziati 80 milioni di euro in meno rispetto agli anni precedenti per il Bonus Cultura, passando quindi da 240 a 160 milioni., il bonus diminuisce. Vediamo insieme come accedere a 18App e come spendere il bonus cultura.Negli ultimi giorni è stato confermato, approvato dall'ultima Legge di Bilancio, ma al contempo, con la conseguente riduzione dell'importo per i 18enni. Il motivo del taglio è probabilmente riconducibile a esigenze economiche. Nonostante ciò è chiaro l’obiettivo del governo di voler continuare a promuovere, seppure con un budget ridotto, la cultura tra i giovani. A tal proposito, nella legge di Bilancio sono state riportate le spese ammesse con il bonus, che non cambiano rispetto al passato.Il bonus cultura spetta a tutti coloro che compiono 18 anni e sono residenti sul territorio nazionale italiano. Per poter accedere a 18App e iniziare a spenderlo, invece, il requisito minimo è quello di possedere lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. L'app è scaricabile su smartphone, tablet o pc. Fatto questo, se rispettati i requisiti minimi, verrà immediatamente accreditatoPer quanto riguarda invece l’uso pratico che se ne può fare di questo bel gruzzolo di soldi, come precedentemente detto, nella Legge di Bilancio sono state riportate tutte le spese ammesse con il Bonus Cultura. La quota potrà così essere utilizzata per l’acquisto di libri o e-book, ciò per cui è stato prevalentemente utilizzato negli ultimi anni, ma non di lettori o altri dispositivi elettronici per la lettura; l’acquisto di musica sia in formato digitale che fisico (anche streaming come Spotify); biglietti per eventi culturali quali, per citarne alcuni mostre, musei, teatri, cinema, fiere, l’ingresso a parchi (ma non di divertimenti tipo Luna Park), monumenti, ecc. ed infine corsi di teatro, di danza oppure di lingua. Rimangono quindi fuori l’acquisto di oggetti tecnologici come smartphone o tablet, o l’uso del bonus per il nostro amato abbonamento di Netflix.Nel frattempo,L'attivazione del bonus non è stata ancora effettuata: i ragazzi devono aspettare ancora la pubblicazione del decreto in gazzetta per sapere quando e come registrarsi e usufruire del bonus cultura per i maggiorenni.