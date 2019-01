Bonus cultura per i 2000, dal 7 gennaio parte 18app

All’ultimo respiro ma, alla fine, il tanto atteso Bonus cultura di 500 euro per i nati nel 2000 è ufficialmente arrivato. Il 21 dicembre scorso, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto – Dpcm 138 del 7 dicembre 2018 – con cui vengono sbloccati i fondi anche per chi ha compiuto 18 anni nel corso del 2018. Ora, dunque, non resta che attendere l’avvio delle procedure di registrazione sulla piattaforma 18app. Quando avverrà? Anche in questo caso c’è già una data.

18app, dal 7 gennaio 2019 iscrizioni aperte per i nati nel 2000

Bonus cultura, quello che si può comprare con i 500 euro

: eccolo il giorno in cui i maggiorenni del 2018 potranno (dopo essersi dotati dello Spid). Attenzione, però:al sistema dovrà avvenire. Mentredel Bonus cultura, i nati nel 2000 avrannoNessuna novità, invece, per quanto riguarda le modalità di utilizzo del Bonus 2018. Tra i prodotti considerati ‘culturali’ ci saranno nuovamente:(cartacei o in formato e-book),(su supporto fisico o digitale),, spettacoli di danza,di lingue, di musica o di teatro,, aree culturali, monumenti e parchi. Anche se, specialmente per i concerti, alcuni negozianti (sia fisici che online) potrebbero limitare il catalogo solo ad alcuni eventi.





Bonus confermato anche per i nati nel 2001, senza cambiamenti

Anche qui, dopo una lunga attesa – legata soprattutto ai destini incerti della Manovra 2019 – il Governo haanche per quei ragazzi che diventeranno maggiorenni nei prossimi dodici mesi.rispetto alla tradizione. Perché, se in un primo momento si era parlato di un taglio alle categorie acquistabili con i 500 euro (in pratica, solo libri) e di una riduzione della platea dei beneficiari (in base al reddito), il testo finale approvato dal Parlamento a ridosso di Capodanno lasciaa cui ci siamo abituati.