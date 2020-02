Che fine ha fatto il bonus cultura per i 2001?

Attivazione di 18app, bonus cultura in ritardo

Siamo a febbraio, e deldedicato ai ragazzi nati nel 2001 ancora non c’è traccia. Lo scorso anno infatti, il fondo di 500 euro era stato reso disponibile già dai primi di gennaio. Dalla sua creazione nel 2016 ad oggi, il bonus ha riscosso moltissimo successo tra gli studenti diciottenni. Nel 2019 ben 430mila neo 18enni, ovvero l’85%, ha attivato lo strumento.MaLo scorso anno il bonus per i 2000 era stato attivato e reso disponibile a tutti gli effetti il 7 gennaio, si tratterebbe quindi di più di un mese di ritardo per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019, che ancora aspettano questi fondi.La proroga sta facendo sorgere parecchi dubbi e incertezze, e non si hanno notizie certe su quando verrà reso disponibile il bonus.Quello che sappiamo fino a ora è che per i nati nel 2002 probabilmente ci sarà un abbassamento della cifra spendibile da 500 euro a 350 proprio per il taglio dei fondi nella nuova legge di bilancio. Questo però, poiché i 240 milioni erano già stati confermati l'anno scorso.L'ipotesi più probabile quindi è che si tratti semplicemente di un ritardo “burocratico” dato dalla difficoltà di attivazione di un meccanismo così complesso. Senza altre notizie certe, non resta che aspettare chee che i 500 euro siano di nuovo disponibili.Il ritardo dell'sta facendo discutere. E' nata anche una petizione online , arrivata a 10.000 adesioni, lanciata da Italia Viva di Matteo Renzi (che, come tutti sanno, è stato il "papà" del bonus cultura), che chiede di accelerare i tempi per permettere aiViene chiesto anche di riportare a 500 euro il bonus per i 2002, aumentando i fondi, e di inserire tra i beni acquistabili anche l'abbonamento ai quotidiani online.In attesa del, i nati nel 2001 possono avvantaggiarsi richiedendo, identità digitale, necessaria all'utilizzo di. Per farlo, bisogna rivolgersi a uno degliproposti dal portale – Poste Italiane, Tim, Infocert, Sielte – e richiedere le proprie credenziali d’accesso. Se risiedi in Italia come prima cosa devi avere:Se risiedi all’estero invece dovrai avere:A questo punto devi effettuare la registrazione all'scelto. Solitamente prevede tre passaggi:Per avere la tua identità digitale non c’è un tempo prestabilito, dipende dai singoli Identity Provider. Ognuno ha le proprie tempistiche, prevede diverse modalità di registrazione (free o a pagamento) e i rispettivi SPID presentano differenti livelli di sicurezza. Una volta ottenuto lo SPID non ti resta che attendere il decreto e poi potrai iscriverti a 18 app. Ricorda però che per farlo dovrai aver compiuto 18 anni.