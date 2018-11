18App: che fine ha fatto il Bonus Cultura per i 2000?

Che fine ha fatto il nostro bonus cultura? È la domanda che da almeno un paio di mesi si stanno facendo tantissimi ragazzi: gli oltre 500mila che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2018. Perché, nonostante le rassicurazioni del ministro della Cultura Bonisoli, dei 500euro da dare in dotazione ai nati nel 2000 (da spendere in prodotti culturali: musica, libri, biglietti per teatri e concerti, ingressi a musei, ecc.) non c’è traccia. I fondi ci sono: li ha stanziati la Legge di Bilancio 2018, scritta dal precedente Governo (e confermati dal decreto Milleproporghe di settembre, a firma Lega-M5S). A mancare, però, è il decreto attuativo che sblocchi quei soldi e detti le regole e le tempistiche per iscriversi alla piattaforma 18App e accedere ai voucher.

Bonus cultura, le promesse del ministro Bonisoli

Petizione sul bonus cultura per i 2000

A sollecitare una risposta concreta è stato soprattutto il Partito Democratico, quello che ha ideato il meccanismo del bonus per incentivare le nuove generazioni ad arricchire il proprio bagaglio culturale. La prima a tentare di muovere le acque è stata– da sempre in prima linea sull’argomento – chechiedeva conto al ministro Bonisoli, il quale chiariva: “L’11 ottobre il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere favorevole e a breve (questione di giorni)quest’ultimo parerealla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento nonché”.Dopodiché è partita una– sponsorizzata anche dall’ex premier Renzi -. Da allora non si è saputo più niente. Così, negli ultimi giorni, le opposizioni sono tornate all’attacco. La stessa deputataha pubblicato unin cui chiedeva nuovamente conto a Bonisoli: “Il Ministro – si legge – aveva annunciato che avrebbe attivato la procedura ‘a giorni’.. A pensar male si fa peccato…ma spesso si indovina!”. La paura è che l’Esecutivo foglia far passare il 2018 senza prendere una decisione in tal senso. Il tempo stringe.





Verso una revisione del bonus cultura

Un percorso travagliato quello del bonus cultura versione 2018. La manovra approvata a fine 2017 aveva lasciato invariato il sistema:. A complicare le cose, però, c’è stato il cambio della guardia a Palazzo Chigi. Il Governo Lega-M5S si è mostrato subito scettico nei confronti del bonus. Lo stesso ministro Bonisoli, in un primo momento, aveva addirittura paventato la sua cancellazione. Salvo poi tornare sui propri passi, ma preannunciando una(allargare il bonus anche ai ragazzi più grandi, magari limitandolo alle fasce di reddito più basse). Cosa che sta avvenendo in questi giorni,