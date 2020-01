Bonus cultura: per i 2001 sarà di 500 o 300 euro?

Bonus cultura, 500 euro per i 2001: chi ne può beneficiare e cosa potrà acquistare

Bonus cultura: 18app per i 2001, quando si attiva?

Bonus Cultura per i nati nel 2002

Sta per tornare il, iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura. Il programma, destinato a chi compie 18 anni, permette di ottenere una somma di denaro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.Le voci sulla possibile rimodulazione del bonus stanno creando un po’ di confusione sulla cifra per i nati nel 2001:A beneficiare del Bonus tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che hanno compiuto idi età nell’anno 2019. Il servizio nella piattaforma 18app non è ancora attivo ma dallala cifra del bonus risulta essere ancora di. La rimodulazione coinvolgerà, invece, coloro che i 18 anni li compiranno nel 2020 (i nati nel 2002), secondo la legge di bilancio firmata a fine 2019.Se sei nato nel 2001, potrai acquistare, dunque,, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti:a.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)b.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)c.(biglietto d’ingresso a festival, fiere culturali, circhi)d.(audiolibro, ebook, libro)e.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)f.(abbonamento card/biglietto d’ingresso)g.(cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)h.Molti ragazzi nati nel 2001 stanno aspettando con ansia di poter spendere i 500 euro di bonus attraverso 18app, ma perché possano ricevere la quota e iniziare a usarla su 18App è necessario che venga pubblicato il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Non c'è ancora notizia certa di quando questo accadrà, si dovrà quindi aspettare ancora un po'. Lo scorso anno (per i 2000), la partenza è stata il 7 gennaio, con scadenza 30 giugno per registrarsi e 31 dicembre per spendere i soldi. Per questo, cari 2001, non dovete disperare: nelle prossime settimane avrete novità sull'attivazione del bonus cultura per i 2001.Negli ultimi giorni è stato confermato il Bonus cultura per i nati nel 2002, come detto, approvato dall'ultima. Rispetto all’anno scorso, vi è stato, però, un taglio di, con la conseguente riduzione dell'importo per i 18enni da 500 a 300 euro. Saranno quindi i nati nel 2002 i primi a ricevere 200 euro in meno rispetto alla somma stabilita per le prime edizioni. Nella legge di Bilancio sono state anche riportate le spese ammesse con il bonus, che non cambiano rispetto al passato.