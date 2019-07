Come hanno speso il Bonus Cultura i 2000?

Come spendere il Bonus Cultura: gli acquisti dei 2000

Bonus cultura speso anche in corsi, teatro e musei

Bonus Cultura per i nati nel 2001?

A partire da gennaio i nati nelhanno potuto iniziare, previa registrazione, adal valore di. E con l’arrivo dell’estate ecco cheinizia a tirare le somme di questi primi sei mesi in cui i neo diciottenni hanno potuto fare qualche acquisto in più con l’aiuto del. Andiamo quindi a sbirciare nelle tasche dei neodiciottenni per scoprire cosa hanno acquistato quest’anno.a 18app tra tutti i ragazzi nati nel 2000, e tutti loro, complessivamente hanno speso circa: ma esattamente, in cosa hanno speso tutti questi soldi?L’acquisto più gettonato dalla GenZ è senza dubbio quello legato al, con più della metà dell’intera spesa (circa 54 milioni di euro) investita in testi scolastici, libri e fumetti nettamente in testa. Seguono poi i(con 14 milioni di euro), che soprattutto in periodo estivo vanno per la maggiore. E subito sotto troviamo ilin generale (10 milioni di euro), al cui interno possiamo annoverare dischi, cd ma soprattutto acquisti online di album e playlist dei cantanti preferiti dai ragazzi. Chiude questa top 4 il(7 milioni di euro) e milioni di biglietti staccati proprio grazie al Bonus Cultura.Menzione speciale tuttavia per altre interessanti attività scelte dai ragazzi, quali(quasi 2 milioni di euro) come lingue, musica, ripetizioni o per semplice arricchimento personale, poi troviamo il(circa 500 mila euro), che hanno visto un incremento in questi primi sei mesi, seguono anche gli(con quasi 400 mila euro) come festival e rassegne e infine, forse un po’ troppo giù nella classifica, vi sono anche lee alle mostre temporanee che chiudono con una spesa totale pari a 247 mila euro.Se siete ragazzi nati nele vi state chiedendo se i 500 euro istituiti dal Governo Renzi siano, non avete nulla da temere, almeno questo è quanto riporta anche Tgcom24 , quando ieri ha annunciato che il governo hache erano stati dirottati per finanziare il Decreto "Crescita".Nonostante queste prime indiscrezioni,, soprattutto sulladel Bonus che era al centro di una discussione sul rivedere le modalità di erogazione dei 500, indirizzandoli principalmente verso, con un criterio basato sul reddito dei genitori.