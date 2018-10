Bonus Cultura, sta per arrivare l'attivazione per i 2000

La questione del Bonus Cultura per i ragazzi nati nel 2000 ancora non sembra pienamente risolta. Infatti, anche se le risorse per assicurare il Bonus sia agli studenti classe 1999 che 2000 sono state già individuate, il progetto stenta a partire.

Andiamo a scoprire come mai e quando inizierà l’attivazione per i 2000.

I ragazzi del 2000 avranno il Bonus Cultura? Le parole del Ministro

Bonus Cultura per i 2000: quali sono i tempi?

E’ proprio il Ministro della Cultura Bonisoli a chiarire questi punti facendo chiarezza sull’iter che sta interessando in questi giorni il Bonus Cultura:“Nella Legge di bilancio 2018 è stata confermata la dotazione finanziaria del cosiddetto bonus cultura. Il 5 aprile il precedente governo ha inviato uno schema di Dpcm al Consiglio di stato che, il 7 di giugno, lo ha cassato perché mancava la fonte normativa primaria che era necessaria per attivare il bonus anche nel 2018. L’attuale governo - ha aggiunto Bonisoli - ha colmato la lacuna normativa con il Milleproroghe."Il Ministro Bonisoli ha continuato il suo discorso elencando i punti e i passaggi mancanti prima dell'attuazione del Bonus Cultura: "Il nuovo dpcm della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avuto il concerto del Ministero dei Beni culturali (9 agosto) e del Ministero dell’Economia (12 agosto). Il Dpcm è stato quindi trasmesso al Consiglio di Stato e al Garante della Privacy per i necessari pareri. A questo punto, - ha concluso il Ministro Bonisoli - arrivato l’ultimo parere, si procederà all’apertura delle registrazione dei ragazzi che compiranno 18 anni quest’anno che potranno spendere il bonus attraverso la piattaforma 18App negli esercizi sia fisici che online già registrati e su quelli che mano mano si registreranno.”Quindi per i 2000 si tratterà di aspettare ancora qualche giorno per avere un riscontro definitivo, mentre i loro colleghi del 1999 hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per spendere i loro 500 euro.