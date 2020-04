Beauty: bellezza fai da te a casa, trucchi e ricette

Come fare la tinta ai capelli a casa

E’ vero, stare a casa tutto il giorno non è il massimo. Ci mancano le uscite con gli amici, i film al cinema e le passeggiate per la città. Anche se la nostra quotidianità è stata un po’ stravolta,. Volete mettere stare in tuta tutto il giorno senza preoccuparci del nostro outfit? Un sogno che diventa realtà.Chissà magari finita la quarantena li continuerete ad usare!Per questa preparazione avrete bisogno di pochi elementi:. Ricordate di indossare abiti vecchi, molto probabilmente si tingeranno anche loro! Se avete mai fatto la tinta da soli prima d’ora e non siete sicuri della colorazione, indossate i guanti e provatela prima su una ciocca nascosta. Lasciate agire 20 minuti e decidete se proseguire o meno. Cominciate con i capelli asciutti a stendere la tinta dalle radici fino alle punte separando le ciocche con il pettine. Lasciate in posa per 20-30 minuti e risciacquate.Ovviamente esistono diversi tipi di creme per diversi tipi di pelle. Quella più comune e diffusa è la c. Vi serviranno:Una volta rimediati gli ingredienti,. Dopo aver mescolato e amalgamato il composto, lasciate raffreddare e aggiungete gli oli essenziali. Fate riposare in frigo per un’ora. Dopodiché. Lascia riposare in frigo un'altra mezz'ora e la tua crema idratante è pronta!I rimedi casalinghi anticellulite sono molti, maIn una ciotola, aggiungete contemporaneamente 4 cucchiaini di cacao amaro in polvere, 2 cucchiaini di sale grosso e 1 fondo di caffè (da una moka per quattro persone).Aggiungendo in modo graduale dell'acqua tiepida al composto, dovreste ottenere una consistenza fangosa: a questo punto stendete la miscela sulle zone critiche coprendola con la pellicola trasparente. Dopo mezz'ora risciacquate con acqua tiepida e il gioco è fatto!Anche per questa preparazione le varianti sono molte. Quella più semplice coinvolge due ingredienti che si trovano molto spesso nelle nostre case:. Per cominciare, fate un infusione di tè con tre bustine in un quarto di tazza. Dopo circa 15 minuti, aggiungete per ogni cucchiaio di yogurt bianco, tre cucchiaini di tè., da conservare in frigorifero per quando ne avrete bisogno., questa maschera lascerà la vostra pelle idratata e vellutata. Aggiungete un cucchiaino del vostro miele preferito a due cucchiaini pieni di caffè macinato lasciando riposare il composto per almeno cinque minuti.e lasciate agire per 15 minuti. Ripetete al mattino una volta a settimana, noterete i risultati!Per questa preparazione la caratteristica principale è proprio la luminosità! Gli ingredienti di questa miscela renderanno i vostri capelli raggianti e idratati.. Quest’ultimo infatti sarà fondamentale per lenire il vostro cuoio capelluto.Forse tra voi qualcuno ha già sperimentato questa ricetta. Si tratta di. Per il viso, gli ingredienti da mescolare insieme sono: 1 cucchiaino di zucchero, 3 cucchiai di olio d'oliva e 2 cucchiai di miele. Lasciate agire sulla pelle umida massaggiando il composto con un movimento circolare.: unitelo in ogni caso all’olio e al miele per renderlo più facile da stendere.La pulizia del viso fai da te non è una novità, ma vediamo comunque quali sono i passaggi chiave per una pelle luminosa.: fate bollire una pentola d’acqua e una volta tolta dal fuoco posizionatevi a circa 30 centimetri coprendovi il capo con un asciugamano. Adesso potetee una volta asciugata la pelle, con una maschera a vostra scelta. Ripetete questa procedura una volta a settimana!Le varianti sono infinite, ma per questa ricetta abbiamo scelto una materia prima golosa e profumata. Per un balsamo idratante per le labbra vi serviranno pochissimi ingredienti:. Lasciate sciogliere a bagnomaria il cioccolato e aggiungete il burro di karitè e quello di cacao al composto. Tolta la ciotola dal fuoco aggiungete l’aroma naturale se l’avete a disposizione, altrimenti posizionate la miscela nel contenitore scelto e lasciatela in frigo fino a quando non si sarà solidificata.