Maturità 2020 al via: quanti sono i maturandi ai tempi del Covid in tutta Italia

Maturità 2020 al via, ecco quanti sono i maturandi

Maturità 2020 al via, i dati dei maturandi regione per città

Maturità 2020 al via: come funzionerà

Ci siamo, il conto alla rovescia si è esaurito. Da oggi al via la. Un esame diverso da tutti gli altri per via dell'emergenza. Per quest’anno previsto solo il colloquio orale che si svolgerà in presenza, ma con stringenti misure di sicurezza. Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati.Le aule, dove si tengono le prove,(mattina/pomeriggio). Quanti sono gli studenti che faranno l'esame di maturità , in quale città ce ne saranno di più? Ecco tutti i dati in base alle statistiche fornite dal Ministero dell'Istruzione.Sono più di 500mila gli alunni che dovranno sostenere l'esame di maturità: esattamente, di cuiper le scuole statali. Ci saranno circa 13mila commissioni con un presidente esterno e sei membri interni per ogni commissione d'esame.Qual è la città che avrà il maggior numero di maturandi? Si tratta dicon 37.932 candidati, poi abbiamocon 36.599, seguecon 23.025. La città partenopea supera la Capitale per via del dato delle scuole paritarie: infatti gli studenti delle scuole statale di Napoli che faranno la maturità sono 27.877, quelli disono 30.281. Il dato si ribalta con le paritarie: 8.595 per Napoli, 4.659 per Roma. Al quarto posto c'ècon 17.200, poicon 15.211,con 14.811 (ben 4.230 nelle paritarie) che supera anche(11.851) econ 10.977.chiude la top ten con 10.496 maturandi. Poco meno di 8mila maturandi per(7.878), mentreha 6.236 studenti che si accingeranno a fare la prova.Ecco il riepilogo della top ten37.93236.59923.02517.20015.21114.81111.85110.97710.496Le città in cui ci saranno meno maturandi sono:con 557,con 963,con 978,con 1.174,con 1.229.I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, ilè stato rivisto: potrà valere fino a, anziché 40, come prima dell’emergenza. Le commissioni possono comunque attribuire fino a cinque punti bonus, come avveniva negli altri anni. La stessa commissione può dareLa prova orale (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno. Chi dovrà sostenere la prova, dovrà portare con sé, in cui si dichiara l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 nel giorno dell'esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. La mascherina è obbligatoria, ma il maturando potrà abbassarla durante l'esame a patto di rimanere distante almeno 2 metri dalla commissione. Anche l'accompagnatore, uno solo, dovrà portare autocertificazione e mascherina.La prova sarà orale, e verterà sull'elaborato riguardante le materie di indirizzo, l'analisi di un testo in italiano, un discorso interdisciplinare a partire dal materiale fornito dalla commissione, la relazione sul percorso PCTO e le domande su Cittadinanza e Costituzione.