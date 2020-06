Cosa regalare per la maturità 2020? Idee regalo per il diploma

Regali per i maturandi 2020

Cosa regalare a un maturando 2020

Un computer nuovo : se il maturando in questione non possiede il proprio computer, il superamento dell’esame di Maturità 2020 potrà essere senz’altro un buon momento per regalargli un nuovo device elettronico, o per fare un ulteriore salto di qualità in caso quello che già possiede sia diventato ormai datato.

Un nuovo telefono : lo stesso discorso che vale per il computer, può valere per il telefono. In fondo per le nuove generazioni di solito qualsiasi dispositivo elettronico nuovo potrà fare la loro felicità.

e-reader : se invece ha già quasi tutto, potreste stupirlo con un reader per gli e-book. Se è un lettore accanito non potrà che ringraziarvi per il pensiero premuroso: in questo modo potrà avere tantissimi libri a disposizione sempre con sé in pochissimo spazio e con pochissimo peso sulle spalle.

Una nuova borsa/un nuovo zaino : andare sulle grandi firme per acquistare una bellissima nuova borsa, oppure un nuovo zaino capiente per possibili nuovi viaggi, o magari una nuova borsa in pelle per trasportare il proprio computer comodamente e in sicurezza è senza dubbio sempre un regalo gradito.

Cuffie : che siano wireless, con la cancellazione del rumore, leggere o con un comfort unico, le cuffie sono un altro accessorio ormai indispensabile e del quale raramente si può fare a meno.

Orologio : un nuovo orologio fa sempre la sua figura, che sia analogico, digitale o persino un e-watch, è un gadget che non passa mai di moda e che si può tenere sempre con sé.

Tablet : ormai di tablet ne esistono di qualsiasi fascia di prezzo e quindi ideali per qualsiasi portafoglio, in più sono comodi, pratici e possono diventare un alleato importante anche se il maturando in questione conta di continuare gli studi.

Profumo : un profumo di marca riesce sempre a fare bella figura tra tutti i regali.

: un profumo di marca riesce sempre a fare bella figura tra tutti i regali. Portafoglio: un nuovo portafoglio di pelle ad esempio è sicuramente il tipo di pensiero che resisterà per anni che potrà accompagnare il maturando nei suoi primi passi fuori dalle superiori.

La maturità per alcuni è già finita ma per molti altri maturandi invece non è ancora neanche. Infattida quelli degli anni passati: le due prove scritte sono state abolite a causa epidemia da Coronavirus, e l’unica prova rimasta è il maxi orale di Maturità 2020 . Dunque se già molti studenti hanno sostenuto l’esame, che è iniziato a partire dalla mattina del, sono ancoraTuttavia non è decisamente troppo presto per iniziare a pensare a unda consegnare ai futuri diplomati. Ma? Se cercate qualche idea, noi di SKuola.net siamo pronti a inondarvi di: vediamo insieme cosa regalare a un maturando 2020.A causa della pandemia sono molti i classici regali da diploma che potrebbero. Infatti sconsigliamo di acquistare, poiché proprio a causa del Covid-19 i viaggi e gli spostamenti potrebbero essere ancora un possibile problema. Anche: quindi cosa poter regalare quest’anno ai maturandi 2020? Quest’anno servono ideeche possano andare bene anche in periodo di immediato. E proprio per questo trovare il regalo ideale per il maturando 2020 sembra quasi impossibile, ma noi di Skuola.net abbiamo trovato alcuneEcco alcune idee regalo per i maturandi 2020 che possano andare bene per il, e che spaziano daifino a proposte più originali e divertenti: