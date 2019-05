Durata orale maturità 2019: quanto dura il colloquio?

Per tutti gli studenti che quest'anno hanno dovuto affrontare l'esame di maturità 2019 è arrivato il momento di dedicarsi allo scoglio finale, il colloquio orale. La prassi sicuramente la conoscerete già: scelta di una tra tre buste e argomentazione interdisciplinare a partire dal materiale contenuto in queste; esposizione della relazione multimediale sull'alternanza scuola-lavoro; domande su 'Cittadinanza e Costituzione'; verifica della padronanza della lingua straniera; approfondimenti sugli scritti corretti. Molti ragazzi non vedono l'ora di togliersi questo peso, altri la vivono con angoscia fino all'ultimo secondo. Per entrambi il dubbio è lo stesso: quanto dura il colloquio orale? Vediamo insieme nel dettaglio questo particolare.

Durata orale maturità 2019

L’non è altro che una super interrogazione nella quale i commissari, seduti di fronte a te, ti rivolgeranno domande sul programma completo dell'ultimo anno e sulle discipline affrontate.Diciamo che la prova segue per tutti lo stesso ordine: diverse fasi ben distinte da affrontare nei minuti a disposizione. Si parte con il, si prosegue poi con le, con l'esposizione della tesina sull'alternanza scuola-lavoro' e si conclude con la visualizzazione delle

Guarda anche



Quanto dura il colloquio orale

Il tempo sarà scandito in maniera abbastanza schematica ma non è detto che i commissari guarderanno di continuo l'orologio. Certo, non potranno dilungarsi due ore per ciascuno, altrimenti gli orali terminerebbero in autunno!In totale possiamo dire cheper ogni studente. E' ovvio poi che il tempo varia a seconda degli argomenti trattati e dall'andamento dell'esame in generale.

Serena Santoli