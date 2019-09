Tracce maturità 2020: anniversari e ricorrenze da prima prova

Anniversari storici Maturità 2020

150 anni dalla nascita di Lenin : fu il Primo Ministro della Repubblica russa dal 1917 al 1918, successivamente della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa dal 1918 al 1922 e infine dell'Unione Sovietica dal 1922 al 1924. Governò la Russia in anni cruciali e fu lui a farla diventare uno Stato socialista monopartitico governato dal partito comunista sovietico.

: fu il Primo Ministro della Repubblica russa dal 1917 al 1918, successivamente della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa dal 1918 al 1922 e infine dell'Unione Sovietica dal 1922 al 1924. Governò la Russia in anni cruciali e fu lui a farla diventare uno Stato socialista monopartitico governato dal partito comunista sovietico. 80 anni dalla nascita di Paolo Borsellino : insieme al collega e amico Falcone, è diventato uno dei simboli di più alta lealtà verso lo Stato, coraggio e impegno civile nella lotta alla mafia.

: insieme al collega e amico Falcone, è diventato uno dei simboli di più alta lealtà verso lo Stato, coraggio e impegno civile nella lotta alla mafia. 140 anni dalla nascita di George Marshall : membro onorevole dell’esercito degli Stati Uniti, nel secondo dopoguerra divenne segretario del Presidente Truman e legò il suo nome ad un piano per la ricostruzione post-bellica in Europa, che gli valse la vittoria per il Nobel per la pace nel 1953.

: membro onorevole dell’esercito degli Stati Uniti, nel secondo dopoguerra divenne segretario del Presidente Truman e legò il suo nome ad un piano per la ricostruzione post-bellica in Europa, che gli valse la vittoria per il Nobel per la pace nel 1953. 510 anni dalla morte di Botticelli : uno dei talenti più riconosciuti e apprezzati del Rinascimento italiano, che ha dato vita a un capolavoro assoluto dell’arte: La Nascita di Venere.

: uno dei talenti più riconosciuti e apprezzati del Rinascimento italiano, che ha dato vita a un capolavoro assoluto dell’arte: La Nascita di Venere. 500 anni dalla morte di Raffaello : un altro grandissimo protagonista del Rinascimento italiano, al quale verranno dedicate molte mostre e iniziative nell'arco di tutto il 2020.

: un altro grandissimo protagonista del Rinascimento italiano, al quale verranno dedicate molte mostre e iniziative nell'arco di tutto il 2020. 250 anni dalla nascita di Beethoven: per le celebrazioni in occasione dei 250 anni dalla nascita di Beethoven, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, Vienna sarà addirittura capitale della musica 2020.

Maturità 2020: tutti gli anniversari letterari

150 anni dalla morte di Charles Dickens : scrittore inglese di indiscutibile talento e considerato ancora oggi uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi.

: scrittore inglese di indiscutibile talento e considerato ancora oggi uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi. 120 anni dalla nascita di Ignazio Silone : Silone è stato uno scrittore, giornalista e drammaturgo italiano. E’ stato più volte annoverato tra gli intellettuali italiani più conosciuti e letti in Europa e nel mondo.

: Silone è stato uno scrittore, giornalista e drammaturgo italiano. E’ stato più volte annoverato tra gli intellettuali italiani più conosciuti e letti in Europa e nel mondo. 70 anni dalla morte di George Orwell : Orwell è generalmente considerato uno dei maggiori autori di prosa in lingua inglese del XX secolo, grazie anche alla grandissima diffusione avuta da due suoi romanzi: La fattoria degli animali e 1984.

: Orwell è generalmente considerato uno dei maggiori autori di prosa in lingua inglese del XX secolo, grazie anche alla grandissima diffusione avuta da due suoi romanzi: La fattoria degli animali e 1984. 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari : è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato soprattutto nella letteratura per l'infanzia.

: è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato soprattutto nella letteratura per l'infanzia. 100 anni dalla nascita di Federico Fellini: viene considerato uno dei più importarti registi della storia del cinema, padre di capolavori che ancora oggi fanno scuola, citati e ripresi in tutto il mondo.

Ricorrenze storiche per la Maturità 2020

70 anni dalla nascita dell’Europa Comunitaria: si fa risalire al 9 maggio 1950 la nascita dell’idea di una Comunità Europea più unita e collaborativa, tramite la dichiarazione Schuman, rilasciata dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950, che proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio.



Anche se è appena iniziato l’anno scolastico,. Ecco quindi che per tutti i ragazzi dell’ultimo anno di superiori noi di Skuola.net abbiamo dato un veloce sguardo ad’esame a giugno 2020.Questi, secondo noi, sonoda tenere d’occhio perché le più probabili in uscita nell’ esame di Stato 2020.Iniziamo con i grandi nomi dellache hanno lasciato il loro grande contributo per la nascita del nostro presente:E dopo aver passato in rassegna alcune delle personalità storiche più importanti della storia recente, è ora di visionare qualcheche potrebbe uscire per la Maturità 2020:Passiamo quindi ora allee che potrebbero quindi far parte della prima prova dell’esame di Stato 2020: