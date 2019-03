Come sopravvivere alla quinta liceo: 10 consigli da seguire

La Maturità 2019 è sempre più prossima: ma sei sicuro di riuscire a sopravvivere fino alla fine dell’ultimo anno scolastico? Se non sei sicuro della risposta a questa domanda, noi di Skuola.net ti consigliamo 10 regole da seguire per arrivare indenni alla fine dell’ultimo anno di superiori. Scopriamoli insieme.





1. Studia

2. Non metterti contro nessun prof

3. Non litigare con i compagni di classe

4. Non rimanere indietro

5. Ripassa

6. Goditi le uscite e le cene con i compagni di classe

7. Prendi appunti

8. Segui le lezioni

9. Rifai le simulazioni

10. Rilassati e goditi gli ultimi mesi di scuola

Anche se può sembrare superfluo dirlo, madi superiori. Quindi è importante portarlo avanti con costanza e impegno fino alla fine dell’anno: tutti, non temere.A volte durante l’anno scolastico, è possibile che possa nascere qualche dissapore con quei prof che proprio non ti vanno a genio. Nonostante ciò,proprio l’ultimo anno: i commissari interni saranno la tua salvezza durante gli esami!E’ l’ultimo anno scolastico che passerai in classe con i tuoi compagni di classe, per far sì che abbiate tutti un bel ricordo l’uno dell’altro ti consigliamo di, e se ci sono dei dissapori, appianateli: dovrai essere amico di tutti per sperareè fondamentale al fine di completare tutti i programmi di tutte le materie in tempo. Quindi fai attenzione asenza perderti appunti o spiegazioni importanti.Accanto allo studio giornaliero devi affiancare anchedi tutti gli argomenti salienti studiati negli anni passati, così da non farti trovare impreparato quando inizieranno gli esami.In questi mesi ci saranno le ultime uscite e le ultime cene con i compagni di classe. Goditi questi momenti fino in fondo, saranno preziosissimi ricordi che ti faranno sorridere tra qualche anno.Gli appunti sono essenziali per la buona riuscita dell’esame.durante ogni spiegazione importante, e se non hai schematizzato qualche argomento, fatti passare gli appunti dai tuoi compagni di classeDurante le lezioni. Le spiegazioni, soprattutto in questo periodo dell’anno sono cruciali in vista dell’esame sempre più vicino.Leche in questi giorni sono state rilasciate dal Miur sono un aiuto fondamentale per la preparazione all’ esame di Stato . Riprendi queste simulazioni ein classe così da poterti confrontare ancora con prove vicine a quelle che ti troverai davanti alla Maturità 2019.Oltre alle uscite con i compagni di classe,: l’andare a scuola ogni mattina, metterti seduto al tuo banco, fare ricreazione tutti insieme. Sono tutte azioni scontate, azioni che fai da anni, ma chemoltissimo quando andrai all’università.