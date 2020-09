Come sarà la Maturità 2021?

Come sarà l'esame di maturità 2021? Le ipotesi

Il curriculum dello studente sarà parte integrante della Maturità 2021

Maturità 2021: il debutto del diploma europeo

Anche se l’anno scolastico è appena iniziato, sono in molti a chiedersi come sarà l’. Le situazione sanitaria degli ultimi mesi ha infatti costretto il Ministero dell’Istruzione a modificare, in via del tutto eccezionale, la struttura della Maturità 2020 , riducendo l’Esame addella durata di circa un’ora di fronte alla commissione interamente interna con presidente esterno.In questo modo, con l’eliminazione delle prove scritte, si è cercato di arginare il più possibile il rischio di contagi permettendo allo stesso tempo lo svolgimento della prova orale in presenza. Cosa succederà invece il prossimo anno?Nell’Esame di Maturità 2021 ritorneranno le prove scritte o sarà strutturato come il precedente con la sola prova orale? E la commissione sarà interna, esterna o mista? Sono domande queste che il Ministero dell’Istruzione ha lasciato ancora insolute, probabilmente perché la loro risposta dipende dall’andamento della curva epidemiologica nel nostro Paese nei prossimi mesi. In ogni caso, anche se torneranno le prove scritte, sarà necessario continuare a rispettare tutte le principaliche potrebbero comportare un assetto diverso nella dislocazione degli studenti: le prove scritte ad esempio potrebbero svolgersi nelle palestre e nei corridoi proprio per rispettare il distanziamento sociale.Guarda anche:Mentre le comunità scolastiche rimangono in attesa di indicazioni riguardo alla struttura e alle modalità di svolgimento della Maturità 2021, il Ministero dell’Istruzione ha già annunciato ai Dirigenti scolastici che quest’anno arriverà finalmente ile sarà parte integrante della Maturità 2021. In questo documento saranno indicate tutte leottenute esvolte dallo studente che completano e arricchiscono la carriera di studio.Un’interessante novità in arrivo quest’anno è quella rappresentata dal, ovvero un documento tradotto inparlate all'interno della comunità europea in cui saranno contenute le seguenti informazioni: ilraggiunto nell’ Esame di Stato e il(European Qualification Framework) che rappresenta semplicemente un riconoscimento del diploma superiore . L’introduzione di questo nuovo tipo di diploma ha come scopo quello di rendere più agevole la presentazione della propria carriera scolastica e dei risultati ottenuti negli altri Paesi europei.