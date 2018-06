Tracce prima prova Maturità 2018: tutto quello che forse non sapevi

Come vengono create le tracce

Ogni anno migliaia di studenti che dovranno affrontare il lorocercano di scoprire in anticipo quali saranno le tracce delle prima prova . Peccato che non tutti sanno che è impossibile sapere in anticipo cosa uscirà agli scritti dell’ Esame di Stato . Infatti, come ci ha svelato l’, dirigente Miur che si occupava delle prove d’esame (oggi in pensione), non è possibile per i ragazzi conoscere in anticipo i testi delle prove che si ritroveranno ad affrontare. Questo perché, dopo esser state formulate, vengono conservate nei server del Ministero, protette dacomplicatissime.vengono formulati con diversi mesi di anticipo rispetto la data della, quindi è da escludere che il primo giorno degli scritti i ragazzi si trovino a dover fare i conti con gli ultimi fatti di. L’Ispettore Favini, in un’intervista, ha comunque sottolineato che tutto quello che uscirà all’per i ragazzi sarà fattibile e che, per quanto riguarda l’, solitamente esce sempre un autore molto conosciuto con una poesia o un testo poco noti. Se non ti senti pronto per affrontare questa o le altre prove, affidati a degli Insegnanti esperti e fai ripetizioni.

Tracce maturità a prova di hacker

Leattraverso l’ormai celebre plico telematico. Questa novità non deve però incoraggiare tutti i piccoli hacker a tentare di entrare nel sito del Ministero. Infatti, le tracce vengono trasmesse mediante un'applicazione installata nei pc delle scuole e, anche potendo accedere a tale applicazione, per leggere leè necessario possedere due lunghissime e complicatissime: una è in possesso delle scuole, l'altra è dentro la scrivania del Ministro. E rimarrà lì fino alle 8.30 del giorno degli scritti, quando la comunicherà alle scuole e darà il via all'Esame di Stato.

