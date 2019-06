Maturità, prima prova 2019: trucchi last minute per superarla

Prima prova maturità 2019: 5 consigli last minute

Riposa adeguatamente la notte prima dell’esame : il riposo è fondamentale nella vita di tutti i giorni, il giorno prima dell’esame ancor di più! Evita i ripassi dell’ultimo minuto nelle ore notturne perché la mattina dell’esame ciò che davvero farà la differenza sarà che tu abbia dormito almeno otto ore, non lo studio matto e disperatissimo fino alle 3 del mattino con la mente in tensione e stanca per il super lavoro della giornata e del periodo precedente.

Fai una buona colazione : la colazione è importantissima la mattina dell'esame. Lo so, lo so...avrete lo stomaco chiuso. Chi ce la fa a mangiare? Dovete riuscirci! Il consiglio è quello di preferire una colazione nutriente ma leggere: frutta, biscotti secchi, latte, cereali, caffè. Tutti questi alimenti sono perfetti, ricchi di fibre e di nutrienti utili a far lavorare bene il cervello. La scelta è ampia, quindi alzatevi per tempo e fate una colazione decente.

Riempi lo zaino con il necessario la sera prima : le corse dell'ultimo minuto sono assolutamente controproducenti, ergo evitatele! Lo zaino con il materiale utile per la prima prova - così come per quelle successive - deve già essere pronto al vostro risveglio. La lista delle cose da mettere ormai la sapete: orologio, dizionario, penne a volontà per ogni evenienza, il documento di identità, acqua e uno spuntino sostanzioso per fare una pausa e rigenerarvi a metà della prima prova.

Respira e stai calmo alla consegna delle tracce : ci siamo, il momento è arrivato. Siete entrati, i docenti stanno distribuendo i plichi con le tracce. L'ansia vi assale? No! Proprio questo è il momento di mantenere la calma. Respirate a fondo e state tranquilli: vi siete preparati per un anno intero, di temi nella vostra carriera scolastica ne avere fatti una marea. Siete pronti e dovete dimostrarlo.

Leggi attentamente tutto il plico: la mattina dell'esame è fondamentale rimanere lucidi e leggere attentamente anche per tre volte tutto il plico. Siete arrivati con un'idea precisa rispetto alla traccia da scegliere? Non importa! Dovete comunque leggere tutto e considerate ogni variabile, dall'argomento alle vostre capacità nelle singole tipologie. Solo analizzando a fondo tutte le possibilità avrete la garanzia assoluta di fare la miglior scelta.



: per i maturandi questa data ha un significato ben preciso, ovvero prima prova. Laè tanta, si accumula e proprio la mattina prima dell’esame rischia di esplodere. Come fare ae ad arrivare - per quanto possibile - sereni qual giorno all’ingresso in classe? Vediamo ora una serie di consigli last minute per entrare in classe carichi di energia e il più possibile rilassati ed essere pronti ad affrontare serenamente la lettura delle tracce e l’importantissima prova che affronterete dopo.Ecco i nostriper aiutarti ad arrivare calmo e rilassato la mattina della prima prova maturità 2019