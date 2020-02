Maturità 2020, 250 anni di Beethoven: le possibili tracce

Il “fanciullo prodigio”: l'infanzia difficile e la svolta a Vienna

Influenze letterarie e curiosità delle principali sinfonie

La categoria di tempo e l’influenza di Kant

Nato a Bonn nel 1770 e dedicatosi per tutta la vita alla musica, grazie alla sua proficua attività di, Ludwig Van Beethoven divenne ben presto uno dei maggiori esponenti delNonostante, una sorta di cinico contrappasso, che lo colpì prima di aver compiuto trent’anni e che gli procurò laa causa del silenzio nel quale si isolò, rimane ancora oggi, a, uno dei geni incontrasti della musica classica mondiale.Originario di una famiglia di musicisti fiamminghi, ebbe. Il padre dedito all’alcolismo, aveva infatti dissipato tutti gli averi per soddisfare i propri vizi, cercando per questo di sfruttare le doti musicali del figlio attraverso esibizioni in pubblico in cui era solito presentarlo come “fanciullo prodigio”. Mentre l’istruzione generale si arrestò molto presto, dopo solo qualche anno delle scuole elementari, Beethoven venne avviato sin da piccolo all’Ben presto, il duro lavoro portò i suoi frutti in quanto divenne a tal punto esperto nell’uso di questi strumenti che, ancora ragazzo, entròLa svolta musicale nella vita di Beethoven fu però costituita dai due viaggi a Vienna: il primo, a soliin cui incontròall’apice del successo, e il secondo ache più che un viaggio rappresentò il suo, sollecitato fortemente da, noto compositore dell’epoca.Guarda anche:La musica di Beethoven non è certo libera da influenze, per analogia o per contrasto, letterarie e filosofiche contemporanee, come il romanticismo e l'illuminismo, oltre ad un forte senso di religiosità inquieta.Mentre, che rientrano nelle, come è appunto quella diLa, scritta dopo la totale sordità, contiene un coro che riprende i versi della lirica “” del filosofo tedesco. In essa è evidente l’influenza religiosa e il fascino del compositore nei confronti delLa, composta e rappresentata nel 1808 a Vienna, forse a causa della grande lunghezza, non ebbe immediato successo, come invece in seguito.infatti sono diventate, ma anche grazie al loro usodell’emittentee al suo impiego come(tre punti e una linea formano infatti l’iniziale V di Victory).Un tema costante presente nelle opere di Beethoven è sicuramente quello relativo allesu cuiaveva insistito nella sua, contenuta nella. Beethoven certo non rimase indifferente alla, imprimendo alle sue opere un’impronta emotiva così forte da rendere attraverso le note,L’idea maturata da Beethoven dopo la lettura di Kant è infatti quella che vedee quindi soggettivo che ospita, il cui esito di risolve sempre in un equilibrio di note.