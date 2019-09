Data prima prova maturità 2020, quando iniziano gli esami di maturità

Quando iniziano gli esami di maturità 2020

Quanto durano le prove scritte di maturità 2020?

Quando finiscono gli esami di maturità 2020?

Come sono strutturate le tracce per la prima prova di maturità 2020?

• 2 tracce di analisi del testo (Tipologia A);

• 3 tracce di testo argomentativo (Tipologia B);

• 2 tracce di tema di attualità (Tipologia C).



Tipologia A: Analisi del testo

Tipologia B: testo argomentativo

Tipologia C: tema di attualità

Lasi avvicina e l’ansia tra i maturandi cresce. Gli studenti sanno benissimo infatti che li attendono le nuove tipologie di prove nate con la riforma.Se è certa la data di inizio fissata alcon laper poi proseguire ilsemprecon la, non è possibile stabilire allo stesso modo né quella di inizio né quella di fine degli orali, variabili in relazione alla composizione di ciascuna classe.Guarda anche:Come detto, il 17 giugno alle 8:30 inizieranno glicon la prima prova nazionale, ovveroI candidati avranno a disposizioneper completare e rifinire il proprio elaborato e potranno portare e consultare ilIl giorno dopo, il, si terrà invece lache mira a verificare le conoscenze nellee che da quest’anno assumeper tutte quelle scuole con due discipline caratterizzanti.: neisono a disposizionementreil limite può estendersi anche inAnche in questa prova è possibile, come ad esempio il vocabolario di latino e greco nel liceo classico e la calcolatrice grafica nel liceo scientifico).Come già detto, non è possibile stabilire una data ufficiale per la fine degli esami e per l’uscita dei quadri conclusivi. Anchein quanto ogni commissione durante la commissione plenaria deciderà il giorno di inizio.Ciò che è certo è cheche sarà quella che sanciràda cui poi seguirà il successivo ordine alfabetico.In genere gli orali iniziano qualche giorno dopo la fine degli scritti e la pubblicazione dei rispettivi risultati sulla bacheca scolastica. Quest’annoe che, come ogni anno, si protragganoIl tema di italiano quest’anno presenta diverse novità e riformulazioni delle tipologie rispetto alle maturità precedenti.Nel nuovo Esame di Stato 2020, le tracce tra cui sarà possibile scegliere sarannodistribuite indiverse:Per ciò che riguarda lasi tratta diin un periodo compresoEntrambe le tracce sono divise in: nella prima vengono presentateche verificano la comprensione dei contenuti e delle forme stilistiche e retoriche del brano; nella seconda invece ai candidati si richiedeche coerentemente alle richieste specifiche della traccia, sappia comunque evidenziare affinità con loin cui si inserisce l’opera, nonché i riferimenti anche ad altre opere dell’autore stesso.Se quindi non ricordate, non fate questa traccia.ed è quella con la maggioranza di tracce. Ne ha infatti bendistribuite in: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.Questa tipologia si presenta semplificata rispetto al vecchio saggio breve e articolo di giornale e conta alcune differenze sostanziali, a cominciare dai documenti presentati che non saranno più una serie su cui riflettere bensì. Inoltre, a differenza della vecchia tipologia B,, anzi, sarà probabile che sia sconosciuto agli studenti.Anche il testo argomentativo è diviso, come l’analisi del teso, in: nella prima sono presentidi comprensione dei contenuti più importanti e dei concetti chiave come l’identificazione della tesi e dell’antitesi dell’autore.Nella seconda parte invece è richiesta ai candidativero e proprio sempre in linea col tema principale affrontato nel brano. Secondo le indicazioni fornite mesi fa da Serianni, un testo argomentativo ben fatto deve essere. L’e lasono quindi di pari importanza.I maturandi dovranno inoltre inserirematurate non solo durante la propria formazione scolastica ma anche attraversopurché attinenti al tema indicato sulla traccia.Per affrontare questa tipologia di traccia è opportuno quindi fare una scaletta ben delineata nelle parti e negli argomenti che si vogliono toccare.L’ultima tipologia presenta due tracce ed è la più libera., chiaro e denso di significato e si offree quindi alla portata di tutti (la 'felicità' e la 'fragilità' sono state ad esempio due tracce presenti nelle simulazioni ufficiali dei mesi scorsi).Il tema inoltre dovrà essere introdotto dache sappia quindi contenere tutti gli argomenti trattati nel suo svolgimento. Il testo infine può essere scandito dain cui è possibile suddividere l’elaborato.Anche per svolgere questo tema è opportuno stilare una scaletta con gli argomenti da trattare e le parti in cui inserirli, facendo sempre attenzione sia alla cura della forma italiana sia al, essendo questa la traccia più libera e meno guidata di tutte.