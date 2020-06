Outfit per la maturità 2020: come vestirsi all'orale

Outfit prova orale maturità: consigli utili

Non presentarsi assolutamente con abiti troppo succinti: no a minigonne, shorts o bermuda, canottiere;

Evitare ciabattine o infradito (sono scusate le ragazze, qualora si tratti di sandali);

Sconsigliato vestirsi eccessivamente eleganti. No a giacca e cravatta e abiti da sera;

Non indossate abiti troppo appariscenti o elaborati: preferite la semplicità.

Outfit esame orale maturità: look per lui e per lei

Outfit orale maturità: curare pettinatura e accessori

L’è il traguardo di un percorso durato cinque anni. Questo temuto esame segna la vita di ogni studente. Ancora di più acquista significato dopo il lockdown e il difficile periodo vissuto da tutti durante la pandemia. Tanto più chee. Normale voler dare il massimo e chiedersi come affrontarla nel modo più soddisfacente possibile, che domande farà la commissione o se la preparazione sarà sufficiente.Ma c'è uno step a cui tanti non prestano tanta attenzione, ma che invece è importante per dare una bella impressione ai commissari: il nostro abbigliamento per l'occasione.? Ora, seppur vero che l’abito non fa il monaco e che “un libro non si giudica mai dalla copertina”, l’dà comunque una prima impressione di noi ai professori esterni che non ci conoscono. Non sapete cosa indossare? Non preoccupatevi, basterà seguire dei semplici consigli per scegliere l’outfit giusto per questa occasione. L’impatto è di vitale importanza per far scorrere nel modo giusto l’esame. Iperfetti per andare sul sicuro, per lui e per lei, sono:Chiarito ciò, sarebbe meglio indossare abiti che vi facciano sentire a vostro agio.Per quanto riguardava bene anche un jeans (non strappato) o un pantalone, tassativamente lungo, con una polo o una camicia. Perok anche azzardare con un vestito, a patto che non sia troppo corto e scollato: niente minigonne e bretelline. Altrimenti, potete optare per un pantalone o una gonna al ginocchio, abbinato ad una camicetta o una t-shirt a maniche corte (no alle canottiere!). La scelta delle scarpe può, invece, risultare più semplice.Non tralasciate la cura di capelli e viso!dovrebbero scegliere un, considerando che la mascherina potrebbe macchiarsi. No quindi a fondotinta e rossetti, o usare quelli no transfer.I capelli? Meglio raccolti, mentre i ragazzi dovrebbero assicurarsi di. Un accessorio da indossare, consigliato per entrambi, è l’orologio.Se volete essere davvero trendy, potreste optare per una mascherina (è obbligatoria a causa dell'emergenza sanitaria in corso) di tessuto colorato, ma non troppo appariscente. E' sempre un esame di Stato L’ultimo dettaglio, indispensabile per affrontare l’ esame orale è, magari, aver studiato. In bocca al lupo!