Maturità 2021, cosa bisogna fare entro il 31 gennaio

Maturità 2021: le scadenze del 31 gennaio

31 gennaio: scadenza per la domanda di Maturità 2021

La Maturità 2021. Tra ansie e preoccupazioni per l’imminente esame, sommate alle, allae all’insicurezza sulla, è ovvio pensare che i maturandi di quest’anno stiano passandoEcco che quindi noi di Skuola.net per andare incontro agli studenti abbiamo deciso di ricordare ai Maturandi 2021Il 31 gennaio è una data importante: entro la fine di questo mese. Questo vuol dire che, chi non ha ancora inviato le domande di partecipazione entro il 30 novembre scorso, può farlo entro gennaio ma solo in casi gravi e motivazioni documentate. Le domande tardive dovranno poi essere valutate ed approvate dai Direttori Generali competenti.Oltre a essere una scadenza fondamentale per gli studenti che vogliono presentarsi all’esame di Stato 2021 come privatisti,per presentare alla Direzione Generale. Insomma, un appuntamento da non perdere per più di un futuro maturando 2021.