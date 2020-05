Maturità 2020: tutte le scadenze da conoscere per l'esame

Maturità 2020: le scadenze prima dei colloqui orali

entro e non oltre il 30 maggio 2020, i Consigli di classe elaborano il Documento del 15 maggio che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il Documento del Consiglio di classe deve essere immediatamente pubblicato all’albo online dell’Istituto;

entro e non oltre il 30 maggio 2020 i docenti coordinatori delle classi quinte trasmettono il documento di classe alla segreteria studenti e al responsabile per la pubblicazione sul sito web di Istituto;

entro e non oltre il 1° giugno 2020, i docenti delle discipline d’indirizzo (quelle individuate come oggetto della seconda prova) trasmettono agli studenti tramite mail l’argomento dell’elaborato (O.M. n. 10 del 16/5/2020, art. 17, comma 1, a);

verificare se gli studenti hanno consegnato la relazione sulle esperienze dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro);

entro e non oltre il 13 giugno 2020, gli studenti trasmettono ai docenti delle discipline d’indirizzo (all’indirizzo di posta elettronica della scuola o ad altro eventualmente comunicato) l’elaborato loro assegnato.

Come inviare gli elaborati ai docenti: Maturità 2020

Sono sempre meno le settimane che ci dividono dall’inizio dell’esame di Maturità 2020,. Quindi con l’avvicinarsi della fatidica data dalla quale avranno inizio gli esami orali, unica prova rimasta all’interno dell’ esame di Stato 2020,che dovranno assolutamente rispettare per consegnare in tempo tutto il materiale richiesto per poter sostenere l’esame.Scopriamo insieme le date salienti propedeutiche all’inizio dei colloqui orali.Nella giornata del 28 maggio 2020 il Ministero dell’Istruzione, tramite una nota. In particolare sono state evidenziate. Le principali scadenze riguarderanno i membri della commissione d’esame, mentre, come riportato anche da orizzontescuola.it . Vediamole insieme:Come abbiamo appreso nel precedente paragrafo,: il primo riguardante le, ovvero le ex ore di alternanza scuola-lavoro, il secondo invece riguardante. Dunque la trasmissione di questi due testi da parte del candidato, indirizzati ai professori di riferimento,o di un’altra casella mail dedicata, quindi creata proprio per questo specifico scopo. È bene sapere anche che, che rappresenterebbe un inutile step in più sia per i candidati sia per le istituzioni scolastiche. Ricordiamo inoltre che, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ed è quindi