Maturità 2019: scaricare la tensione con la musica

L'esame di maturità 2019 si gioca tutto sull'emozione. Stress, panico e indecisione sono le sensazioni più conosciute e comuni a tutti i maturandi, che domani affronteranno la prima prova. È certo che accumulare troppa ansia non fa bene al cervello. Prevedete sicuro una notte in bianco. Poi vi renderete conto che potevate risparmiarvela.

Tra i modi utili per scaricare la tensione pre esame di stato uno infallibile: ascoltare la musica. Che tipo di melodie? Ognuno ha i suoi gusti. Ma ecco una playlist di generi che fanno al caso vostro.

Rock

Un'idea condivisa da molti ragazzi appassionati dei suoni rock. Gli esempi sarebbero infiniti. Daiagli, passando per isenza dimenticare i. Una vera doccia di energia.

Reggaeton

I più moderni si buttano sul reggaetton. Sarà per i suoni un po' danzerecci, il reggae appassiona davvero moltissimi ragazzi. Qualche esempio? Canzoni come "Peligrosa" dio "El Cavo" di

Commerciali

Sono le canzoni attuali che fanno pensare all'estate (anche se prima c'è un esame di mezzo ma questi sono dettagli). Immancabili i tormentoni intramontabili delle stagioni calde degli anni scorsi comecon "La Cintura",con "Italiana" e poi, che intona "Shape of you".

Fronte italiano

Il cantante nostrano per aiutare a placare gli animi dei maturanti potrebbe essere. Si passa dai titoli nuovi a quelli vecchi. Il buon Blasco è un asso nella manica.

