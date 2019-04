Studi sempre di notte? I consigli per farlo in maniera efficace

Capita sempre più spesso che gli impegni giornalieri sono talmente tanti e diversi che molto spesso non riusciamo a concludere quelli che sono i nostri doveri.

A questa tendenza sempre più diffusa non si sottraggono certo gli studenti, soprattutto tra quelli universitari che sono assorbiti già da esperienze lavorative, e che quindi spesso approfittano e sfruttano il tempo notturno per studiare e non rimanere indietro.

Ma al di là di questi casi, capita anche a tutti gli universitari, soprattutto a ridosso degli esami, di approfittare anche della notte per ripassare il programma.

Usare qualche volta il tempo notturno per recuperare ciò che non si è fatto di giorno va bene purché non diventi un’abitudine ordinaria che, per i motivi citati in precedenza, a lungo andare si rivelerebbe malsana sia per il corpo che per a mente.



Meglio studiare di notte o di giorno?

1. Una cena leggera

2. Piccole pause

3. Cambiare posizione

4. Acqua fredda

5. Temperatura mite

6. Il caffè non è la soluzione!

Ovviamente studiare durante la notte o durante il giorno non può essere equivalente perché il fisico e quindi anche le energie mentali si adeguano ovviamente anche alche è programmato per ‘spegnere il pensiero’ di notte e riposare dopo le fatiche della giornata.Per questo è sicuramente più facile mettersi sui libri con il sole fuori, tuttavia con un qualche accorgimento per mantenere alta la concentrazionePer studiare bene, non bisogna appesantire il fisico con cibi troppo pesanti poiché l’effetto in tal caso è più facile che sia controproducente perché si sa, se si mangia troppo è più facile abbandonarsi al sonno!È meglio quindie magariche può eventualmenteUno studio continuo per troppo tempopuò rivelarsi controproducente in quanto rischiamo di esporre l’attenzione ad. È consigliato invece interrompere con, magari ascoltando qualche canzone, scrivendo ad un amico, facendo qualche esercizio di ginnastica o stretching a casa, o sgranocchiando qualcosa per staccare un po’ ed essere subito dopo pronti ad immergersi di nuovo nelle pagine dei libri.Rimanere immobili nella medesima posizione per ore può affaticare sia la mente che il corpo e quindi favorire l’arrivo del sonno. È bene quindi, magari cambiando luogo o postazione di studio in casa.L’importante è comunquema rimanere sempre in posizione eretta su una sedia o spalle al muro se decidiamo ad esempio di sederci per terra!Si sa che i rimedi antichi sono sempre un po’ rudi ma alo stesso tempo sempre efficaci!Se sentite che il sonno avanza, cosa c’è di più efficace cheInsomma se vi state per addormentare fate così e vedrete che, come per magia, il sonno andrà via al’istante!Sia la sessione invernale che quella estiva sono esposte alle temperature dell’anno più estreme! Per questo, fate in modo che l’ambiente in cui scegliete di studiare sia: fresco d’estate e caldo di inverno altrimenti sarà più il tempo che perderete a sventolarvi o a coprirvi rispetto a quello quello speso a studiare!Chi pensa che il caffè sia un alleato insostituibile durante le notti trascorse sui libri, si sbaglia!, soprattutto se diventa un'abitudine.Se prese con parsimonia qualche volta, non provocano danni, ma se assunte con maggiore frequenza, oltre a provocarecome la produzione acida gastrica provocata da troppa caffeina, possono anche in qualche modo essereprovocando insonnia, irritabilità, ansia e nervosismo.Meglio dunque sorseggiare una bella tisana calda se state preparando esami nella sessione invernale, o un bel tè freddo deteinato se volete rinfrescarvi dall’afa della sessione estiva.