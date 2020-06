Cosa regalare per la maturità a una ragazza? I Charm Pandora a tema

Regalo per la maturità: gli charm Pandora per le ragazze

Charm pendente - Gli amici sono la Famiglia che scegliamo

Charm pendente - Arcobaleno e nuvole

Charm pendente - Globo girevole

Charm - Valigia e avventure

Charm - Gufo Scintillante

Charm - Diploma o Laurea 2020

Glisono iniziati ormai da alcuni giorni e gli studenti stanno tornando tra i banchi di scuola per sostenere l’unica prova prevista quest’anno, il. Questo momento molto importante merita di essere festeggiato con. Perché non regalare alla tua migliore amica o alla tua ragazza uno? Ecco quelli a tema!Quest’anno l’ha portato il Ministero dell’Istruzione a cambiare le modalità di svolgimento dell’ esame di Stato e a condensare le prove in un solo colloquio orale.La maturità rimane comunqueed è giusto che festeggiato nel migliore dei modi. Prima di pensare a come passare l’estate, perché non fare unad un’amica o alla tua ragazza per il traguardo raggiunto? Ecco tutti gli charm a tema da far aggiungere al braccialePer celebrare l’e l’unione affettiva. Dopo i mesi di lockdown finalmente potete rivivere la vostra amicizia e godervi il caldo estivo. Con la fine dell’anno scolastico e il conseguimento della maturità è dunque arrivato il momento per dedicarsi ale altra amici.Il simbolo che ci ha accompagnato per tutta la durata del lockdown potrebbe rappresentare per chi ha concluso la maturitàper il futuro. Che tu lo voglia regalare ad un’amica o alla tua ragazza rimane un oggetto colorato e suggestivo da aggiungere al bracciale Pandora.Dedicato a chi ha voglia di fare, trasferirsi in una nuova città pernuovi posti. Il globo è simbolo per eccellenza dellae dell’e rimane un regalo perfetto per chi sta per compiere passi importanti!Come il globo girevole anche la valigia è il simbolo dele della. Dedicato a chi sta per partire in vacanza o si sta concedendo un fine settimana di svago e spensieratezza, questo charm può assumere qualsiasi significato!Da sempre simbolo dellae dellaè un ottimo regalo per chi ha concluso il ciclo di studi. Che sia per un'amica o per la tua ragazza rimane un oggetto di spicco e ricco di significato.Questo charm con i libri e il tocco pensato è un regalo ideale per i! I due libri e la pergamena, infatti, possono essere interpretati come il risultato di unconcluso con il conseguimento del titolo. È un'occasione in più per ricordare il lavoro duro svolto e raggiungere nuove mete! L'incisione "2020" lo rende anche un simbolo "personalizzato" della soddisfazione per il traguardo raggiunto, dedicato ai "maturi" di quest'anno.