Bonus mobilità: come comprare la bicicletta a metà prezzo o quasi

Decreto Rilancio: il Bonus mobilità può arrivare a massimo 500 euro

Il, su iniziativa dei dicasteri dei Trasporti e dell’Ambiente, ha predisposto nella possibilità di ricevere uncon degli incentivi per l’acquisto di bici e mezzi della micro mobilità elettrica. Il bonus, di interesse ambientale , è dedicato a tutti inei capoluoghi di Regione o provincia, in città metropolitane oppure in Comuni con più di 50 mila abitanti.Ecco come comprare una bicicletta e usufruire del bonus.Ilapprovato dal Consiglio dei Ministri comprende anche degli articoli di carattere ambientale. In una diretta Facebook, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha presentato ilche incentiva ad acquistare bici e mezzi della micro mobilità elettrica nelle grandi città. Si tratta di une, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto die di veicoli per la mobilità personale a, ad esempio monopattini, hoverboard e segway. Come spiegato nel sito dedicato, però, ci sarannoe non tutti possono usufruire del bonus. I requisiti sono due:I capoluoghi di Regione, di Provincia e le Città metropolitane possono anche avere meno di 50 mila e il Ministero ha anche precisato quali sono le Città metropolitano:Ilsta ancora creando una specifica applicazione web per generare il bonus. Per questo i modi di beneficiare del bonus adesso sono due in base al periodo di acquisto: