Maturità 2019, niente tesina? Sostiene l'orale in dialetto per protesta

Maturità 2019, niente tesina? Esame orale in friulano

Dopo la maturità

19 anni compiuti lo scorso 3 luglio, ma già la testa proiettata nel futuro:, nata e cresciuta ad Udine e maturanda al liceo artistico "Sello" nell'indirizzo di arte figurativa pittura e scultura, ha combattuto nonostante la giovane età già diverse battaglie a favore dell'ambiente. Stavolta però l'ambiente non c'entra affatto:, ha cercato un modo per personalizzare il proprio esame di maturità , come scrive Udine Today . Qual modo migliore se non parlare in dialettoallora?La ragazza infatti dopo aver effettuato tutti i controlli necessari per poter procedere ad uno svolgimento regolare dell' esame di Stato Per lo svolgimento della prova è stato anche chiamato unche permettesse ai docenti di capire di cosa la ragazza stesse trattando, anche se tutti si sono considerati in grado di comprendere il discorso. "Con la riforma non solo sono stati aboliti la terza prova e il tema storico, fatto molto grave - ha detto Marianna - ma è saltata anche la possibilità di fare la tesina, spersonalizzando così l'esame e appianando le competenze di noi studenti“. Da qui la scelta: "Ho voluto fortemente trovare un modo per personalizzare la mia maturità, in un modo che fosse consentito dalla legge. Ho così pensato al friulano, che è una lingua minoritaria tutelata, rivolgendomi all'Arlef rispetto alla possibilità di sostenere l'esame orale in friulano“Dopo l'esperienza già fatta di “ragazza alla pari” in, Marianna è pronta per la seconda esperienza di questo tipo, stavolta in, dove passerà alcuni mesi e dove andrà alla ricerca di nuove possibilità per il suo futuro, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente.